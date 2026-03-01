search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 13:48

Νεκρή 31χρονη έγκυος στον Κολωνό: Δολοφονία από τον 38χρονο σύντροφο της «βλέπουν» οι Αρχές – «Έτρωγε πολύ ξύλο» λέει γειτόνισσα (Video)

01.03.2026 13:48
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
Φωτογραφία αρχείου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 30χρονης εγκύου γυναίκας στον Κολωνό, καθώς οι αρχές προχωρούν στα επόμενα κρίσιμα βήματα της έρευνας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να ληφθεί κατάθεση από τον ιατροδικαστή, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή της άτυχης γυναίκας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται καθοριστικά. 

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι Αρχές φαίνεται να προσανατολίζονται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία σε βάρος του βασικού υπόπτου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κατάθεση του ιατροδικαστή.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την έρευνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να δέχθηκε χτύπημα και στη συνέχεια να εγκαταλείφθηκε στο σημείο, με τον ύποπτο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να ισχυρίζεται ότι όταν επέστρεψε τη βρήκε ήδη νεκρή.

Παράλληλα, η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου, ώστε μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή να έχει διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τον θάνατο της κοπέλας.

Μαρτυρίες γειτόνων

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, γείτονες φέρονται να κατέθεσαν πως άκουγαν συχνά φασαρίες και έντονους καβγάδες από το διαμέρισμά τους.

«Έτρωγε πολύ ξύλο και η πρώτη του γυναίκα και η αδικοχαμένη έγκυος σύντροφός του».

Κλιμάκιο της Ασφάλειας έχει αποκλείσει την περιοχή και συλλέγει καταθέσεις τόσο από το οικογενειακό όσο και από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Παράλληλα, εξετάζονται προσεκτικά τα ευρήματα εντός και εκτός της οικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες η 31χρονη έχασε τη ζωή της.

Διαβάστε επίσης:

Άλμα Λάτα: «Δώσαμε όρκο στα παιδιά μας να μπει κι ο τελευταίος φυλακή» (Video)

Ακυρώνονται 45 πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – Εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Ντουμπάι (Video)

Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:11
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3