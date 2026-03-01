Νεκρή 31χρονη έγκυος στον Κολωνό: Δολοφονία από τον 38χρονο σύντροφο της «βλέπουν» οι Αρχές – «Έτρωγε πολύ ξύλο» λέει γειτόνισσα (Video)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 30χρονης εγκύου γυναίκας στον Κολωνό, καθώς οι αρχές προχωρούν στα επόμενα κρίσιμα βήματα της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να ληφθεί κατάθεση από τον ιατροδικαστή, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή της άτυχης γυναίκας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται καθοριστικά.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι Αρχές φαίνεται να προσανατολίζονται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία σε βάρος του βασικού υπόπτου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κατάθεση του ιατροδικαστή.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την έρευνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να δέχθηκε χτύπημα και στη συνέχεια να εγκαταλείφθηκε στο σημείο, με τον ύποπτο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να ισχυρίζεται ότι όταν επέστρεψε τη βρήκε ήδη νεκρή.

Παράλληλα, η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου, ώστε μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή να έχει διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τον θάνατο της κοπέλας.

Μαρτυρίες γειτόνων

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, γείτονες φέρονται να κατέθεσαν πως άκουγαν συχνά φασαρίες και έντονους καβγάδες από το διαμέρισμά τους.

«Έτρωγε πολύ ξύλο και η πρώτη του γυναίκα και η αδικοχαμένη έγκυος σύντροφός του».

Κλιμάκιο της Ασφάλειας έχει αποκλείσει την περιοχή και συλλέγει καταθέσεις τόσο από το οικογενειακό όσο και από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Παράλληλα, εξετάζονται προσεκτικά τα ευρήματα εντός και εκτός της οικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες η 31χρονη έχασε τη ζωή της.

