Κολωνός: 31χρονη έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύζυγός της

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια 31χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Κολωνού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 38χρονος σύζυγός της τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.
Η γυναίκα, η οποία ήταν 4,5 μηνών έγκυος, έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές.
