ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.02.2026 19:37

Κολωνός: 31χρονη έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύζυγός της

28.02.2026 19:37
asthenoforo_ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια 31χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 38χρονος σύζυγός της τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα, η οποία ήταν 4,5 μηνών έγκυος, έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:18
