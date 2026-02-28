search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 17:08
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 16:45

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

28.02.2026 16:45
Τουλάχιστον 51 ήταν οι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων στο νότιο Ιράν.

Αυτό μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο που ανακοίνωσε νεότερο απολογισμό, έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης.

«Κατά την επίθεση ισραηλινών πυραύλων που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον δημοτικού σχολείου θηλέων στην κομητεία (Μινάμπ), 51 μαθήτριες έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί και 60 μαθήτριες έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο κυβερνήτης της κομητείας.

1 / 3