search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 17:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 14:27

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση

28.02.2026 14:27
israel

Σαράντα μαθήτριες σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής αρχηγός ασφαλείας της επαρχίας Χορμοζγκάν του Ιράν έκανε λόγο για πέντε νεκρές μαθήτριες.

«Στις σημερινές επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος στην πόλη Μινάμπ, στοχοποιήθηκε ένα δημοτικό σχολείο κοριτσιών και μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 5 θάνατοι», είχε δηλώσει ο αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης

NYT: Δορυφορική φωτογραφία με την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ

ΕΕ: Κοινή δήλωση Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – «Εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξελίξεις στο Ιράν»

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
khamenei (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί – Αναμένεται διάγγελμα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 17:05
khamenei (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί – Αναμένεται διάγγελμα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

1 / 3