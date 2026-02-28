Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση

Σαράντα μαθήτριες σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής αρχηγός ασφαλείας της επαρχίας Χορμοζγκάν του Ιράν έκανε λόγο για πέντε νεκρές μαθήτριες.

«Στις σημερινές επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος στην πόλη Μινάμπ, στοχοποιήθηκε ένα δημοτικό σχολείο κοριτσιών και μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 5 θάνατοι», είχε δηλώσει ο αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης

NYT: Δορυφορική φωτογραφία με την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ

ΕΕ: Κοινή δήλωση Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – «Εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξελίξεις στο Ιράν»

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»