Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Μαρ -α – Λάγκο επιβεβαίωσε πριν από λίγο την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, την οποία οι ΗΠΑ ονομάζουν «Επιχείρηση Επική Οργή», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολέμου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στοχεύουν στην «εξάλειψη των επικείμενων απειλών από το ιρανικό καθεστώς».

«Πριν από λίγο, ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς», περιγράφοντάς το ως «μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερών ανθρώπων».

«Ήταν μαζική τρομοκρατία και δεν πρόκειται να την ανεχθούμε άλλο», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι «ήταν πάντα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, και ιδιαίτερα της κυβέρνησής μου, ότι αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα το πω ξανά, δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν πυρηνικά όπλα».

