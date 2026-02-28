search
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 10:29

«Σας προειδοποιήσαμε!»: Άρχισαν τα ιρανικά αντίποινα – Με πυραύλους «απαντά» η Τεχεράνη

28.02.2026 10:29
israil

Άρχισαν τα αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού να ηχούν ήδη στο βόρειο τμήμα της χώρας και τις Αρχές του Ισραήλ να καλούν τους πολίτες να μετακινηθούν άμεσα σε καταφύγια.

Οι ισραηλινοί έλαβαν ειδοποίηση να μεταβούν σε ασφαλείς χώρους και προστατευμένες περιοχές.

«Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για την αναχαίτιση και την εξουδετέρωση απειλών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η άμυνα δεν είναι απόλυτη», γι’ αυτό και είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να τηρεί πιστά τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

«Τώρα ξεκινήσατε σε ένα μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό σας»

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, έστειλε ηχηρό μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Σας προειδοποιήσαμε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Τώρα ξεκινήσατε σε ένα μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό σας», διαμήνυσε, τονίζοντας πως οι η απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις θα είναι «συντριπτική».

