search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 10:41

Διάγγελμα Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να απειλήσει την ανθρωπότητα»

28.02.2026 10:41
netaniaxou 88- new

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα» οι Ιρανοί να «αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας», απευθύνοντας μήνυμα προς τον ιρανικό λαό λίγες ώρες μετά την κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης.

Το «δολοφονικό καθεστώς» του Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας τον ισχυρό του αντιπυρηνικό στίγμα και τον ρόλο που θεωρεί ότι αυτή η απειλή διαδραματίζει στην ασφάλεια του Ισραήλ.

«Αδελφοί και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο καιρό το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία. Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει “Θάνατος στο Ισραήλ”, “Θάνατος στην Αμερική”. Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό.

Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουμε να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Έχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν – Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους – να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Σας καλώ, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Roaring Lion» (Βρυχηθμός Λέοντος), θα απαιτηθεί από όλους μας να επιδείξουμε υπομονή και εσωτερική δύναμη. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Διαβάστε επίσης:

«Σας προειδοποιήσαμε!»: Άρχισαν τα ιρανικά αντίποινα – Με πυραύλους «απαντά» η Τεχεράνη

Αφγανιστάν: Αναφορές για συντριβή πακιστανικού αεροσκάφους, συνελήφθη ο πιλότος

Η Ευρώπη «ρουφά» το αμερικανικό LNG – Εκτινάσσονται οι ναύλοι στον Ατλαντικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Δεν ήθελαν να μιλήσω»

17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:46
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Δεν ήθελαν να μιλήσω»

17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

1 / 3