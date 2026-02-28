search
28.02.2026 10:06

Τραμπ για Ιράν: «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» – «Κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δύναμη των ΗΠΑ»

28.02.2026 10:06
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Truth Social.

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν», διαβεβαίωσε στην πρώτη του δήλωση μετά την πολεμική επιχείρηση, διαμηνύοντας: «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους».

«Θα διασφαλίσουμε ότι οι “τρομοκράτες” της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο», τόνισε.

«Θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ένα πολύ απλό μήνυμα. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό το καθεστώς σύντομα θα μάθει ότι κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δύναμη και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών», διαμήνυσε.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει μια μαζική και διαρκή επιχείρηση για να αποτρέψει αυτή την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα εθνικής μας ασφάλειας» σχολίασε.

«Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να επιτύχουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν αντέχουμε άλλο» επισήμανε ο Τραμπ.

Επισήμανε πως οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».

