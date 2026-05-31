Ασπρόπυργος: Συναγερμός για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – 22 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν επιτόπου 22 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φόβος για κατοικημένη περιοχή.

Άγνωστα παραμένουν και τα αίτια της φωτιάς.

