Δυνατό τεστ για την Εθνική ομάδα κόντρα στην Σουηδία

Η Σουηδία ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει του Μουντιάλ με το φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, το οποίο θα διεξαχθεί σήμερα (4/6, 20:00), σε μια αναμέτρηση που βρίσκει τις δύο ομάδες σε διαφορετική φάση του αγωνιστικού τους κύκλου.

Την ώρα που το συγκρότημα του Γκράχαμ Πότερ μετρά αντίστροφα για την παρουσία του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, η Εθνική Ελλάδας έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στις υποχρεώσεις του UEFA Nations League, που ξεκινούν τον Σεπτέμβριο.

Η Σουηδία εξασφάλισε την παρουσία της στο Μουντιάλ μέσω της διαδικασίας των πλέι οφ και ο Πότερ απολαμβάνει τη στήριξη των φιλάθλων, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή της στις πέντε τελευταίες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, η πρόσφατη ήττα με 3-1 από τη Νορβηγία λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα προς διόρθωση. Οι Νορβηγοί είχαν ήδη αποκτήσει προβάδισμα τριών τερμάτων πριν συμπληρωθούν 37 λεπτά αγώνα, παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Τον Μάρτιο, οι Σουηδοί εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Μουντιάλ επικρατώντας αρχικά της Ουκρανίας με 3-1 στον ημιτελικό των πλέι οφ και στη συνέχεια της Πολωνίας με 3-2 σε έναν δραματικό τελικό. Παρ΄ όλα αυτά, η αμυντική τους λειτουργία εξακολουθεί να προβληματίζει, καθώς η ομάδα του Πότερ δεν έχει διατηρήσει ανέπαφη εστία σε κανέναν από τους πέντε αγώνες υπό την καθοδήγησή του, έχοντας δεχθεί συνολικά 11 γκολ.

Παράλληλα, η Σουηδία μετρά μόλις δύο νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες της από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα δύσκολου ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, την Ιαπωνία και την Τυνησία.

Πολλοί θεωρούν ότι η πρόκριση στη φάση των «32» θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα των Βίκτορ Γκιόκερες και Αλεξάντερ Ίσακ στην επίθεση.

Δυνατό τεστ για την Εθνική

Από την πλευρά της Ελλάδας, η τρίτη θέση στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω από Δανία και Σκωτία, άφησε αίσθηση χαμένης ευκαιρίας. Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2014 και μόλις για τρίτη φορά από το 1994.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχασε σημαντικό έδαφος μετά τις ήττες από τη Δανία και τη Σκωτία, παρά το θετικό μομέντουμ που είχε δημιουργηθεί από τις εμφανίσεις της στο προηγούμενο Nations League, όπου είχε ξεχωρίσει η ιστορική νίκη επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ τον Οκτώβριο του 2024.

Παρότι η θέση του Γιοβάνοβιτς δεν φαίνεται να απειλείται, τα αποτελέσματα προβληματίζουν, καθώς η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια της. Επιπλέον, παραμένει χωρίς γκολ σε τρεις διαδοχικούς αγώνες, μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη και τις «λευκές» ισοπαλίες απέναντι σε Λευκορωσία και Ουγγαρία.

Οι δύο εθνικές ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021, όταν η Σουηδία επικράτησε με 2-1 σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για την Ελλάδα, η απουσία του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα ανοίγει τον δρόμο για πιθανή παρουσία του Χρήστου Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή, ενώ απών θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΣΟΥΗΔΙΑ: Νόρντφελντ, Λάγκερμπιελκε, Χιεν, Λίντελοφ, Γιόχανσον, Μπέργκβαλ, Σβάνμπεργκ, Κάρλστρομ, Σβένσον, Ισάκ, Νίλσον.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μασούρας, Μουζακίτης, Τζόλης, Παυλίδης.

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