Έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε Αττική και Κρήτη

Σε επιφυλακή βρίσκονται από χθες (28/3) τα κλιμάκια της ΕΛΑΣ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν έκτακτα σχέδια ασφαλείας με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους τόσο στην Αττική όσο και την Κρήτη.

Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπως και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Οι ελληνικές Αρχές θέλουν με τα μέτρα να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος είτε από κάποια εγχώρια ομάδα είτε από ομάδα αλλοδαπών που βρίσκεται στη χώρα μας.

