«Δεν ισχύει»: Διαψεύδει η Λευκωσία τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

Σε άμεση διάψευση του των δηλώσεων του βρετανού υπουργού Άμυνας για την εκτόξευση πυραύλων προς την Κύπρο προχώρησε η Λευκωσία.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογράμμισε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη απειλής για τη χώρα, παρά τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου.

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

«Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα», έγραψε.

«Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση», κατέληξε.

Περισσότερα σε λίγο…