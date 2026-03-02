search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:33
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 10:49

Με μία φόρτιση 1.500χλμ. – Η Κίνα μόλις άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στα ηλεκτρικά

02.03.2026 10:49
chngnssb

Μετά από χρόνια έρευνας, εξέλιξης και ανακοινώσεων, οι solid-state μπαταρίες είναι γεγονός, με την Changan να ξεκινά την εγκατάστασή τους σε οχήματα παραγωγής εντός του 2026 – Απίστευτη αυτονομία, που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις

Οι solid-state συστοιχίες,  δηλαδή οι μπαταρίες στερεής κατάστασης, ήταν για χρόνια η «επόμενη μεγάλη επανάσταση». Ήταν όμως και το αντίστοιχο του «ηλεκτρικού μονόκερου» που πάντα ήταν «μόλις δύο-τρία χρόνια μακριά» και «σύντομα», αλλά τελικά κατέληγε σε «όχι ακόμα».

Αυτό, αλλάζει το 2026.

Η κινεζική Changan ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εγκαθιστά τις νέες solid-state μπαταρίες της σε αυτοκίνητα, πριν από το τρίτο τρίμηνο του 2026, με πλήρη μαζική παραγωγή προγραμματισμένη για το 2027. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται με σιγουριά και σαφές χρονοδιάγραμμα κάτι τέτοιο για την συγκεκριμένη τεχνολογία, χωρίς όλα αυτά τα αόριστα «υπό ανάπτυξη» και «σε δοκιμές», που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τι δείχνει πραγματικά η ένδειξη θερμοκρασίας κινητήρα και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 23χρονος χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 197χλμ και πέρασε κόκκινο

Αυτό είναι το ακριβότερο Land Rover στην Ελλάδα – Γιατί κοστίζει 252.216 ευρώ;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το μεγάλο κύμα δεν έχει φτάσει ακόμη στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, στέλνουν κι άλλες δυνάμεις οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο – LIVE οι εξελίξεις

giatsios-1
ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: «Έφυγε» ο δικός μας άνθρωπος, ο Θρασύβουλος Γιάτσιος

scream-867234
ΣΙΝΕΜΑ

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

TELEKOM_Starlink
ADVERTORIAL

Η TELEKOM συνεργάζεται με την Starlink για κάλυψη παντού στην Ευρώπη

els_bolena_3
ADVERTORIAL

Η ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα συναρπαστική παραγωγή της Άννας Μπολένα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:33
Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το μεγάλο κύμα δεν έχει φτάσει ακόμη στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, στέλνουν κι άλλες δυνάμεις οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο – LIVE οι εξελίξεις

giatsios-1
ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: «Έφυγε» ο δικός μας άνθρωπος, ο Θρασύβουλος Γιάτσιος

scream-867234
ΣΙΝΕΜΑ

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

1 / 3