Με μία φόρτιση 1.500χλμ. – Η Κίνα μόλις άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στα ηλεκτρικά

Μετά από χρόνια έρευνας, εξέλιξης και ανακοινώσεων, οι solid-state μπαταρίες είναι γεγονός, με την Changan να ξεκινά την εγκατάστασή τους σε οχήματα παραγωγής εντός του 2026 – Απίστευτη αυτονομία, που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις

Οι solid-state συστοιχίες, δηλαδή οι μπαταρίες στερεής κατάστασης, ήταν για χρόνια η «επόμενη μεγάλη επανάσταση». Ήταν όμως και το αντίστοιχο του «ηλεκτρικού μονόκερου» που πάντα ήταν «μόλις δύο-τρία χρόνια μακριά» και «σύντομα», αλλά τελικά κατέληγε σε «όχι ακόμα».

Αυτό, αλλάζει το 2026.

Η κινεζική Changan ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εγκαθιστά τις νέες solid-state μπαταρίες της σε αυτοκίνητα, πριν από το τρίτο τρίμηνο του 2026, με πλήρη μαζική παραγωγή προγραμματισμένη για το 2027. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται με σιγουριά και σαφές χρονοδιάγραμμα κάτι τέτοιο για την συγκεκριμένη τεχνολογία, χωρίς όλα αυτά τα αόριστα «υπό ανάπτυξη» και «σε δοκιμές», που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια.

