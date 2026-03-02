Το Volvo EX30 τιμήθηκε με το βραβείο Good Design Award 2025 (photos)

Το Volvo EX30 τιμήθηκε με το βραβείο Good Design Award 2025, καθώς το μοντέλο συνδυάζει το κομψό σκανδιναβικό design με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της βιωσιμότητας.

Μάλιστα έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μεταξύ όλων των ηλεκτρικών μοντέλων της Volvo, ενώ κάνει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων και φυσικών υλικών.

Χάρη σε αυτά τα στοιχεία, αναδείχτηκε νικητής στην κατηγορία Μεταφορές των Good Design Awards.

Τα βραβεία Good Design Awards είναι από τις παλαιότερες (από το 1950) και πιο καταξιωμένες σχεδιαστικές διακρίσεις, και αναγνωρίζουν επίσημα την αριστεία στη σχεδίαση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

