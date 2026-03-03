Η BMW αποκάλυψε καταλάθος τα αυτοκίνητα που αναμένεται να λανσάρει

Η BMW φαίνεται πως δεν προγραμμάτιζε να αποκαλύψει τόσο νωρίς τα επόμενα βήματά στη γκάμα της.

Κι όμως, ένα «λαθάκι» στην ιστοσελίδα της BMW Β. Αμερικής, έφερε στο φως τα επερχόμενα μοντέλα της, σκιαγραφώντας με σαφήνεια τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Από καθαρόαιμα Μ μέχρι αμιγώς ηλεκτρικά sedan και ανανεώσεις στην κορυφή της γκάμας, η BMW δείχνει να επιταχύνει ταυτόχρονα σε όλα τα μέτωπα.

Η σημαντικότερη αποκάλυψη είναι αναμφίβολα η πρώτη τετρακίνητη M2. Η μικρότερη Μ της γκάμας χτίστηκε πάνω στην ιδέα της πίσω κίνησης, της ισορροπίας και της άμεσης εμπλοκής του οδηγού. Από την F87 μέχρι τη σημερινή G87, η φιλοσοφία ήταν ξεκάθαρη: εξακύλινδρος σε σειρά, μηχανικό μπλοκέ, παιχνίδι με τον πίσω άξονα. Η προσθήκη του xDrive δεν έρχεται για να ακυρώσει αυτή τη συνταγή. Έρχεται για να την εξελίξει. Το σύστημα τετρακίνησης της BMW λειτουργεί με κατανομή ροπής με προτεραιότητα στον πίσω άξονα, διατηρώντας την αίσθηση πίσω κίνησης, αλλά προσθέτοντας σαφώς υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης. Σε ένα αυτοκίνητο που ήδη αποδίδει 460 ίππους από τον 3λιτρο S58, η δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος στο δρόμο γίνεται καθοριστική. Η τετρακίνηση επιτρέπει πιο επιθετική εκκίνηση από τη στάση, καλύτερη εκμετάλλευση ροπής και χαμηλότερους χρόνους επιτάχυνσης. Είναι πολύ πιθανό η M2 xDrive να συνοδευτεί και από μικρή αύξηση ισχύος, ώστε να διαφοροποιηθεί ξεκάθαρα από την πισωκίνητη έκδοση. Αν συμβεί αυτό, τότε μιλάμε για την πιο γρήγορη M2 που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

