Πώς λειτουργεί η τετρακίνηση της Skoda

Η τετρακίνηση της Skoda βρίσκεται ενσωματωμένη στα ηλεκτρονικά και στα συστήματα υποβοήθησης του οχήματος. Λειτουργεί αυτόματα και επεξεργάζεται διαρκώς δεδομένα όπως η ταχύτητα των τροχών, η γωνία του τιμονιού και οι διαμήκεις και εγκάρσιες επιταχύνσεις.
Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου κατανέμει τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, πριν ακόμη ο οδηγός αντιληφθεί πιθανή απώλεια πρόσφυσης.
Σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, όπως βρεγμένο ή γλιστερό οδόστρωμα, η ροπή μεταφέρεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο, ενισχύοντας τη σταθερότητα στις στροφές και τον έλεγχο του οχήματος.
Όταν η τετρακίνηση δεν απαιτείται, το σύστημα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του για αυξημένη αποδοτικότητα.
Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το torque vectoring κατευθύνουν τη ροπή στον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλει στη βελτίωση της άνεσης κύλισης.
Σε επιλεγμένες εκδόσεις, διατίθενται λειτουργίες όπως Off-road mode και Hill Descent Assist, που υποστηρίζουν τον οδηγό σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.
Στα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq 4Χ4, η τετρακίνηση επιτυγχάνεται με διαφορετική φιλοσοφία. Υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα, που συνεργάζονται ψηφιακά, χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ τους. Ο πίσω άξονας εξοπλίζεται με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, που καλύπτει τις περισσότερες συνθήκες οδήγησης με υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ ο εμπρός άξονας διαθέτει ασύγχρονο κινητήρα ο οποίος ενεργοποιείται όταν απαιτείται επιπλέον πρόσφυση ή ισχύς.
