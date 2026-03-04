Πώς λειτουργεί η τετρακίνηση της Skoda

Η τετρακίνηση της Skoda βρίσκεται ενσωματωμένη στα ηλεκτρονικά και στα συστήματα υποβοήθησης του οχήματος. Λειτουργεί αυτόματα και επεξεργάζεται διαρκώς δεδομένα όπως η ταχύτητα των τροχών, η γωνία του τιμονιού και οι διαμήκεις και εγκάρσιες επιταχύνσεις.

Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου κατανέμει τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, πριν ακόμη ο οδηγός αντιληφθεί πιθανή απώλεια πρόσφυσης.

Σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, όπως βρεγμένο ή γλιστερό οδόστρωμα, η ροπή μεταφέρεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο, ενισχύοντας τη σταθερότητα στις στροφές και τον έλεγχο του οχήματος.

Όταν η τετρακίνηση δεν απαιτείται, το σύστημα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του για αυξημένη αποδοτικότητα.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το torque vectoring κατευθύνουν τη ροπή στον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλει στη βελτίωση της άνεσης κύλισης.

Σε επιλεγμένες εκδόσεις, διατίθενται λειτουργίες όπως Off-road mode και Hill Descent Assist, που υποστηρίζουν τον οδηγό σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq 4Χ4, η τετρακίνηση επιτυγχάνεται με διαφορετική φιλοσοφία. Υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα, που συνεργάζονται ψηφιακά, χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ τους. Ο πίσω άξονας εξοπλίζεται με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, που καλύπτει τις περισσότερες συνθήκες οδήγησης με υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ ο εμπρός άξονας διαθέτει ασύγχρονο κινητήρα ο οποίος ενεργοποιείται όταν απαιτείται επιπλέον πρόσφυση ή ισχύς.

