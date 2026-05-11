Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με στόχο την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και αντικατάστασης γέφυρας μεταβλητών μηνυμάτων VMS στο 60,7ο χλμ., και συγκεκριμένα για την αποξήλωση της γέφυρας από την Τρίτη 12 Μαΐου στις 17:00 έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 05:00 και για την τοποθέτηση της νέας γέφυρας από την Τρίτη 19 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 05:00, θα ισχύουν:
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
