06.03.2026 10:49

Τα πέντε B-SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2026

Top-10-1-2

Τα SUV συνεχίζουν να αποτελούν τη βασική δύναμη της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, με ολοένα και περισσότερους αγοραστές να στρέφονται προς αυτή την κατηγορία χάρη στην πρακτικότητα, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την πιο σύγχρονη σχεδίαση.

Ανάμεσα σε όλα τα SUV, η κατηγορία B-SUV είναι μακράν η πιο δημοφιλής, καθώς συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, οικονομικούς κινητήρες και σχετικά προσιτές τιμές αγοράς. Τα στοιχεία ταξινομήσεων για το 2026 δείχνουν ξεκάθαρα τη δυναμική της κατηγορίας.

Συνολικά ταξινομήθηκαν 3.825 B-SUV, αριθμός που αντιστοιχεί σε 37,92% του συνόλου της αγοράς. Με άλλα λόγια, σχεδόν 4 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα είναι SUV αυτής της κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

