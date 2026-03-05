Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού είναι αρκετά μεγαλύτερη από την εργοστασιακή, σύμφωνα με έρευνα

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού μπορεί να φτάνει έως και τα τετραπλάσια επίπεδα σε σχέση με τις επίσημες τιμές WLTP που ανακοινώνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων δεν τα φορτίζουν συχνά, ώστε να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης.

Όλα αυτά όταν στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά κυρίως μεγάλα ποσοστά πωλήσεων, ενώ αναμφισβήτητα αποτελούν τον προπομπό της ηλεκτροκίνησης και δίνουν λύσεις ηλεκτρικής μετακίνησης μέσα στην πόλη. Για πολλούς θεωρούνται ότι αποτελούν το μεταβατικό στάδιο από τους συμβατικούς κινητήρες στους ηλεκτροκινητήρες. Το σημαντικότερο όλων είναι πλέον τα plug in υβριδικά μοντέλα έχουν πολύ μεγάλες ηλεκτρικές αυτονομίες, εξυπηρετώντας κατά πολύ τις ανάγκες μετακίνησης ενός ευρωπαίου οδηγού. Παράλληλα, αποτελούν σημαντική λύση για φθηνές και καθαρές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, ενώ στα ταξίδια η συμβολή του κινητήρα εσωτερικής καύσης εξασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια.

Στην πράξη όμως, σύμφωνα με νέα μελέτη, η εικόνα απέχει σημαντικά από τα εργοστασιακά δεδομένα. Το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο ενέργειας Fraunhofer ανέλυσε δεδομένα από 981.035 plug in υβριδικά μοντέλα που βγήκαν στους δρόμους το 2021-2023 και αποκάλυψε μεγάλη απόκλιση των πραγματικών τιμών κατανάλωσης καυσίμου από τις αντίστοιχες των εργοστασίων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι οδηγοί δεν φορτίζουν συχνά τις μπαταρίες των αυτοκινήτων τους. Έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα που αφορούν στα εταιρικά plug in υβριδικά, όπου οι κάτοχοι κινούνται ηλεκτρικά για το 45-50% των συνολικών μετακινήσεών τους, ενώ τα εταιρικά δεν υπερβαίνουν το 15% των συνολικών μετακινήσεων. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν οι εταιρίες, η μέση κατανάλωση ενός plug in υβριδικού οχήματος δεν υπερβαίνει τα 1.57 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα στον WLTP κύκλο. Σε πραγματικές συνθήκες η πραγματική μέση κατανάλωση των αυτοκινήτων που μετείχαν στην έρευνα είναι 6.12 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ακόμη και στο πρόγραμμα όπου τον πρώτο λόγο είχε η ηλεκτρική ενέργεια, η μέση πραγματική κατανάλωση αγγίζει τα 2.98 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στον υπολογισμό του WLTP, καθώς αυτό υπολογίζει ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης κατά 70-85%. Όταν η μπαταρία δεν φορτίζεται, τότε το αυτοκίνητο λειτουργεί κυρίως με τον θερμικό κινητήρα, έχοντας παράλληλα και το επιπλέον βάρος της μπαταρίας. Ωστόσο, στην κατανάλωση καυσίμου παίζουν σημαντικό ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ο τρόπος οδήγησης ή ακόμη και οι διαδρομές με μεγάλες υψομετρικές διαφορές.

Το συμπέρασμα είναι ότι τα plug in υβριδικά μπορούν να είναι αποδοτικά, εφόσον φορτίζονται οι μπαταρίες και οι μετακινήσεις γίνονται με την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας. Σε περίπτωση που οι μπαταρίες είναι άδειες, τότε η αυξημένη κατανάλωση είναι απόρροια του επιπλέον βάρους της μπαταρίας, ανεβάζοντας σημαντικά τη μέση κατανάλωση.

