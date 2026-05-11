Ο περίβολος του Τύμβου Καστά αποκαλύφθηκε σήμερα με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, να πραγματοποιεί αυτοψία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για μια περίμετρο 497μ., όπου έγιναν εργασίες αποκατάστασης. Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του τύμβου και του περιβάλλοντος χώρου του, ενώ έχει γίνει αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου, με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών, από τεχνητό λίθο.

Εσωτερικά, στο ταφικό μνημείο, έγινε στερέωση και αποκατάσταση της καμάρας, καθώς και τοποθέτηση μεταλλικού φορέα αντιστήριξης στο όρυγμα της ταφικής θήκης. Επίσης, αφαιρέθηκαν όλες οι παλαιότερες μεταλλικές διατάξεις, υποστύλωσης και αντιστήριξης.

«Ο Τύμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο, μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης της γεωμετρίας του, αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του, αναδεικνύει πλέον, με σαφήνεια, την ιστορική σημασία και την αξία του. Ο Τύμβος Καστά αποτελεί τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει αποκαλυφθεί, μέχρι σήμερα, στη Μακεδονία, με διάμετρο που ξεπερνά τα 140 μέτρα, έναντι 110 μέτρων του Τύμβου των Αιγών, στοιχείο που αποτυπώνει, με σαφήνεια, τη μοναδικότητα και την κλίμακά του. Η, μέχρι σήμερα, επιστημονική έρευνα και τα διαθέσιμα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη χρονολόγησή του, στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., ενώ παράλληλα καταδεικνύουν την, εξαιρετικά, υψηλή ποιότητα και πολυτέλεια της κατασκευής του, στοιχεία, που το συνδέουν, άμεσα με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εξέλιξη των εργασιών καθορίζεται από το ίδιο το μνημείο. Κάθε μνημείο αντιμετωπίζεται ως “ζωντανός οργανισμός”, απαιτώντας απόλυτη τεκμηρίωση, προσεκτική διαχείριση και συνεχή μελέτη» ανέφερε κατά την αυτοψία η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Οπως πρόσθεσε, ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αναμένεται να υπερβεί τα 15 εκατ. ευρώ. «Στόχος μας είναι η ασφαλής και ολοκληρωμένη απόδοση του μνημείου, στις αρχές του 2028» είπε.

