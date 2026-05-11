search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 14:42

Αποκαλυπτήρια για τον περίβολο του Τύμβου Καστά – Δείτε εικόνες

11.05.2026 14:42
tymvos-kasta-2

Ο περίβολος του Τύμβου Καστά αποκαλύφθηκε σήμερα με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, να πραγματοποιεί αυτοψία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για μια περίμετρο 497μ., όπου έγιναν εργασίες αποκατάστασης. Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του τύμβου και του περιβάλλοντος χώρου του, ενώ έχει γίνει αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου, με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών, από τεχνητό λίθο.

Εσωτερικά, στο ταφικό μνημείο, έγινε στερέωση και αποκατάσταση της καμάρας, καθώς και τοποθέτηση μεταλλικού φορέα αντιστήριξης στο όρυγμα της ταφικής θήκης. Επίσης, αφαιρέθηκαν όλες οι παλαιότερες μεταλλικές διατάξεις, υποστύλωσης και αντιστήριξης.

«Ο Τύμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο, μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης της γεωμετρίας του, αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του, αναδεικνύει πλέον, με σαφήνεια, την ιστορική σημασία και την αξία του. Ο Τύμβος Καστά αποτελεί τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει αποκαλυφθεί, μέχρι σήμερα, στη Μακεδονία, με διάμετρο που ξεπερνά τα 140 μέτρα, έναντι 110 μέτρων του Τύμβου των Αιγών, στοιχείο που αποτυπώνει, με σαφήνεια, τη μοναδικότητα και την κλίμακά του. Η, μέχρι σήμερα, επιστημονική έρευνα και τα διαθέσιμα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη χρονολόγησή του, στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., ενώ παράλληλα καταδεικνύουν την, εξαιρετικά, υψηλή ποιότητα και πολυτέλεια της κατασκευής του, στοιχεία, που το συνδέουν, άμεσα με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εξέλιξη των εργασιών καθορίζεται από το ίδιο το μνημείο. Κάθε μνημείο αντιμετωπίζεται ως “ζωντανός οργανισμός”, απαιτώντας απόλυτη τεκμηρίωση, προσεκτική διαχείριση και συνεχή μελέτη» ανέφερε κατά την αυτοψία η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Οπως πρόσθεσε, ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αναμένεται να υπερβεί τα 15 εκατ. ευρώ. «Στόχος μας είναι η ασφαλής και ολοκληρωμένη απόδοση του μνημείου, στις αρχές του 2028» είπε.

Δείτε εικόνες:

Διαβάστε επίσης:

Δικός σου, Φραντς: Μια παράσταση για τον Φραντς Κάφκα στη Γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών

Το Theaterhaus Jena της Γερμανίας για τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Τέχνης

Η σεξουαλική βία στο μικροσκόπιο…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-irini-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Ζέτα Μακρυπούλια στον θίασο της «Ειρήνης» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

KALAMATA_UNSPLASH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσσηνία: «Πράσινο φως» για 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω LEADER – Εντός Ιουνίου οι ιδιωτικές επενδύσεις

mari_iliadi_knock
ADVERTORIAL

«Η Πύλη των Χρωμάτων»: Η εικαστικός Mari Iliadi παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση, στο Knack Studio

karamanlis-23234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Καραμανλή: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του

EUROVISION AUSTRIA
MEDIA

Eurovision 2026: Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία δεν μεταδίδουν την διοργάνωση λόγω Ισραήλ – Η Σλοβενία θα δείξει πρόγραμμα για την Παλαιστίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:06
parastasi-irini-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Ζέτα Μακρυπούλια στον θίασο της «Ειρήνης» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

KALAMATA_UNSPLASH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσσηνία: «Πράσινο φως» για 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω LEADER – Εντός Ιουνίου οι ιδιωτικές επενδύσεις

mari_iliadi_knock
ADVERTORIAL

«Η Πύλη των Χρωμάτων»: Η εικαστικός Mari Iliadi παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση, στο Knack Studio

1 / 3