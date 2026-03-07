Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και ανέβαζε τα «κατορθώματά» του στα social media (Video)

Στη σύλληψη ενός 30χρονου οδηγού, που έκανε σούζες και αναρτούσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Στα βίντεο εμφανιζόταν αναβάτης μοτοσικλέτας να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, να αναπτύσσει ταχύτητα και να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στην ταυτοποίηση του οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 6ης Μαρτίου στην Αίγινα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, ενώ η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να δημοσίευε συστηματικά βίντεο με επικίνδυνες επιδείξεις οδήγησης, ενώ μέσω του ίδιου λογαριασμού προσκαλούσε και άλλα άτομα να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε λογαριασμό σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, στα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανιζόταν αναβάτης δίκυκλης μοτοσυκλέτας, η οποία προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε πίστες χώματος, να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες και να οδηγεί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σε ζωντανή μετάδοση που πραγματοποίησε τη 5-3-2026 από τον επίμαχο λογαριασμό, εμφανιζόταν να πραγματοποιεί «σούζες» κρατώντας κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα βίντεο οδηγεί πατώντας πάνω στη σέλα κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεντρωθέν δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο αλλοδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν πρωινές ώρες της 6-3-2026 στην Αίγινα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, πλαστογραφία και επικίνδυνη οδήγηση.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ ακόμα η μοτοσυκλέτα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος από το επίμαχο προφίλ που διατηρούσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τις συστηματικές δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού με επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές, προσκαλούσε έτερα άτομα σε συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Η εν λόγω μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή της Αίγινας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

