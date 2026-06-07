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07.06.2026 12:40

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 44χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του

07.06.2026 12:40
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (6/06, στις 20:00) περίπου στο 37,5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδική.

Δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 44χρονος εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 44χρονου άνδρα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

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