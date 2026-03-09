Γιατί «τραβάει» δεξιά ή αριστερά το αυτοκίνητο και πότε χρειάζεται ευθυγράμμιση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τι γίνεται όταν ο γιαλός είναι αλφάδι αλλά το αυτοκίνητο μας «στραβά αρμενίζει;» – Τα αίτια που το προκαλούν και γιατί μερικές φορές αρκεί κάτι πολύ απλό για να διορθωθεί το πρόβλημα
Ένα από τα πιο συχνά φαινόμενα που παρατηρούν οι οδηγοί είναι ότι το αυτοκίνητο δεν κινείται ευθεία όταν αφήνουν ελαφρά το τιμόνι. Αντί να διατηρεί την πορεία του, αρχίζει να «τραβά» είτε δεξιά είτε αριστερά. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα είναι απλό και λύνεται εύκολα, όμως άλλες φορές μπορεί να υποδεικνύει ότι χρειάζεται ευθυγράμμιση.
Η σωστή ευθυγράμμιση των τροχών είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα, την ομοιόμορφη φθορά των ελαστικών και την ασφάλεια. Όταν οι γωνίες των τροχών μεταβληθούν πέραν από τις εργοστασιακές τιμές, το αυτοκίνητο αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά στο δρόμο.
Είναι η πιο απλή και συχνή αιτία. Αν ένα ελαστικό έχει χαμηλότερη πίεση από το άλλο στον ίδιο άξονα, αυξάνει η αντίσταση κύλισης και το αυτοκίνητο τείνει να κατευθυνθεί προς εκείνη την πλευρά.
Ελαστικά με άνιση φθορά ή διαφορετικό σχέδιο πέλματος μπορούν επίσης να προκαλέσουν ελαφρύ «τράβηγμα». Αυτό συμβαίνει συχνά όταν έχουν αλλαχθεί μόνο δύο ελαστικά.
Αν οι γωνίες κάμπερ, κάστερ ή σύγκλισης έχουν μεταβληθεί, σε ένα από τους τροχούς ή και στους δύο, τα ελαστικά δεν «πατούν» σωστά στο δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι το αυτοκίνητο να αποκλίνει από την ευθεία πορεία.
Ένα δυνατό χτύπημα μπορεί να μεταβάλει τις γωνίες της ανάρτησης. Ακόμη κι αν δεν φαίνεται κάποια ζημιά, η γεωμετρία μπορεί να έχει αλλάξει.
Φθαρμένα ψαλίδια, μπαλάκια, silent blocks ή άκρα τιμονιού μπορούν να δημιουργήσουν αστάθεια στην πορεία.
Αν μια δαγκάνα «κολλάει», το αυτοκίνητο μπορεί να τραβά προς τη συγκεκριμένη πλευρά κατά την κίνηση ή το φρενάρισμα.
Η ευθυγράμμιση δεν χρειάζεται μόνο όταν εμφανιστεί πρόβλημα. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη.
Λακκούβα, σαμαράκι ή πεζοδρόμιο μπορούν να αλλάξουν τη γεωμετρία της ανάρτησης.
Αν το αυτοκίνητο κινείται ευθεία αλλά το τιμόνι είναι στραβό, συνήθως χρειάζεται ρύθμιση.
Φθορά στις άκρες ή «πριονωτό» πέλμα είναι κλασικό σημάδι κακής ευθυγράμμισης.
Πολλοί τεχνικοί προτείνουν έλεγχο κάθε 15.000-20.000 χλμ ή μία φορά τον χρόνο.
Σε έναν επίπεδο δρόμο:
Πρέπει όμως να θυμάσαι ότι πολλοί δρόμοι έχουν μικρή κλίση προς τα δεξιά για αποστράγγιση νερού, κάτι που μπορεί να δώσει την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο «τραβά».
