ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:52
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 10:56

Τα τρία φθηνότερα υβριδικά 4Χ4 B-SUV – Τιμές

09.03.2026 10:56
JEEP-avenger-4Xe

Η τετρακίνηση δεν ήταν ποτέ βασικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας των μικρών SUV. Τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς βασίζονται σε δικίνητες εκδόσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης χωρίς να ανεβάζουν το κόστος αγοράς.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις που συνδυάζουν υβριδικά συστήματα κίνησης με τετρακίνηση, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση σε δύσκολες συνθήκες χωρίς μεγάλη επιβάρυνση στην κατανάλωση. Αν περιορίσουμε την αναζήτηση στην ελληνική αγορά και κοιτάξουμε μόνο υβριδικά B-SUV με τετρακίνηση, τότε η λίστα γίνεται αρκετά μικρότερη.

Στην πράξη υπάρχουν μόλις λίγες επιλογές που προσφέρουν αυτή τη διάταξη, ενώ οι τιμές τους ξεκινούν πλέον κοντά στις 30.000 ευρώ. Παρακάτω συγκεντρώνουμε τα τρία πιο προσιτά υβριδικά 4Χ4 B-SUV, με σειρά από το ακριβότερο στο φθηνότερο, με βάση τις τιμές εκκίνησης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

