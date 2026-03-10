search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 14:33
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

10.03.2026 14:00

Η Volkswagen θα περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030

10.03.2026 14:00
volkswagen_1003_1920-1080_new
credit: AP

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα, ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, περισσότερες από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, καθώς παρουσίασε τα ετήσια αποτελέσματά της που βρίσκονται σε αισθητή πτώση.

«Συνολικά, αναμένεται να περικοπούν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 εντός του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία», που περιλαμβάνουν, εκτός από τις 35.000 απολύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ναυαρχίδα της VW έως το τέλος του 2024, περαιτέρω περικοπές στις πολυτελείς μάρκες Audi και Porsche και στη θυγατρική λογισμικού Cariad, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Όλιβερ Μπλουμ σε επιστολή του προς τους μετόχους.

