ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 18:02
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

10.03.2026 17:00

Οι ευρωπαϊκές ρίζες της Zeekr βρίσκονται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας

10.03.2026 17:00
478423113_1169220685206046_8228853688097081366_n

Η Zeekr έχει επίσημη έδρα στο Ningbo, στην ανατολική Κίνα, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Σαγκάη. Όμως η μάρκα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, έδρα και της Volvo.

Μετά την εξαγορά της τελευταίας από τη Geely, το 2010, η νέα ιδιοκτήτρια προχώρησε το 2013 στην ίδρυση της China Euro Vehicle Technology και του Uni3 στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λιντχόλμεν, στο Γκέτεμποργκ.

Με περισσότερους από χίλιους μηχανικούς προσωπικό, το Uni3 έγινε το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Geely Group στην Ευρώπη, εξελίσσοντας τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και ηλεκτροκίνησης για όλες τις μάρκες του ομίλου. Σήμερα, περισσότερα από 2 εκατομμύρια οχήματα απ’ όλες τις μάρκες του ομίλου, είναι βασισμένα σε πλατφόρμες που έχουν εξελιχθεί στις εγκαταστάσεις του Γκέτεμποργκ.

Στην πορεία, το Geely Group διέγνωσε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός premium brand αφιερωμένου αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι δημιούργησε τη Zeekr, επί σουηδικού εδάφους. Ήδη από την ίδρυσή της το 2021, η Zeekr είδε όλα τα μοντέλα της (με πρώτο το πολυτελές Zeekr 001) να δημιουργούνται από λευκή κόλλα χαρτί.

Όλα τα μοντέλα της Zeekr που ακολούθησαν το 001, το compact SUV Zeekr X, το SUV Zeekr 7X και το σπορ κουπέ Zeekr 7GT, έχουν κοινή αφετηρία. Επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος είναι ο Stefan Sielaff, ο οποίος είχε προϋπηρεσία σε Bentley και Audi.

Από το 2025, η Zeekr δραστηριοποιείται επίσημα στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την παρουσία της με το πρώτο της εκθεσιακό σημείο, το Zeekr Experience Store, στον κόμβο Αμαρουσίου.

