Αυτή είναι η ακριβότερη αγγελία στο Car.gr – Ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα περνά σχεδόν πάντα μέσα από το Car.gr, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγγελία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Φυσικά, αφορά ένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη αγγελία αφορά μια Ferrari Purosangue του 2024, ένα μοντέλο που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία ως το πρώτο τετραθέσιο SUV της ιταλικής εταιρείας.

Η τιμή που εμφανίζεται στην καταχώριση αγγίζει τα 1.125.000 ευρώ, ένα ποσό που την καθιστά την ακριβότερη αγγελία που μπορεί να συναντήσει κανείς αυτή τη στιγμή στο Car.gr.

