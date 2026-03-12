Το 4WD υβριδικό Kia Sportage που έκαψε πραγματικά 3 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι – Τιμή

Το ισχυρό Kia Sportage με πραγματική κατανάλωση 3,0 lt/100km σε διαδρομή γραφείο-σπίτι και πλήρες πακέτο εξοπλισμού.

Υπάρχουν μετρήσεις κατανάλωσης που δεν σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και υπάρχουν και αυτές που σε κάνουν να κοιτάς δεύτερη φορά την οθόνη. Στη δική μας περίπτωση, το trip computer του Kia Sportage Full Hybrid 4WD έγραψε 3,0 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι και αυτό είναι το νούμερο που φαίνεται και στη φωτογραφία.

Για να είμαστε τυπικοί, αν βάλεις την ίδια διαδρομή και στο πήγαινε και στο έλα, η μέση κατανάλωση ανεβαίνει στα 4,2 lt/100km. Και πάλι, μιλάμε για εξαιρετική επίδοση, ειδικά όταν το αυτοκίνητο είναι οικογενειακό C-SUV, με πλήρως υβριδικό σύνολο 239 PS και τετρακίνηση.

