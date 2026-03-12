search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 11:21

Το 4WD υβριδικό Kia Sportage που έκαψε πραγματικά 3 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι – Τιμή

12.03.2026 11:21
Kia-Sportage-HEV-thumb

Το ισχυρό Kia Sportage με πραγματική κατανάλωση 3,0 lt/100km σε διαδρομή γραφείο-σπίτι και πλήρες πακέτο εξοπλισμού.

Υπάρχουν μετρήσεις κατανάλωσης που δεν σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και υπάρχουν και αυτές που σε κάνουν να κοιτάς δεύτερη φορά την οθόνη. Στη δική μας περίπτωση, το trip computer του Kia Sportage Full Hybrid 4WD έγραψε 3,0 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι και αυτό είναι το νούμερο που φαίνεται και στη φωτογραφία.

Για να είμαστε τυπικοί, αν βάλεις την ίδια διαδρομή και στο πήγαινε και στο έλα, η μέση κατανάλωση ανεβαίνει στα 4,2 lt/100km. Και πάλι, μιλάμε για εξαιρετική επίδοση, ειδικά όταν το αυτοκίνητο είναι οικογενειακό C-SUV, με πλήρως υβριδικό σύνολο 239 PS και τετρακίνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Renault περνά στην επίθεση: 36 νέα μοντέλα έως το 2030

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ): Πότε επιτρέπεται να μπεις και τι θεωρείται παράνομη χρήση

Ο νέος CEO της Porsche σχεδιάζει αναμόρφωση προϊόντων για να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους μετά την πτώση του 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πετρουλάκης διακωμωδεί τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με… μουσικοσυνθέτες 

Nova – NBCUniversal
ADVERTORIAL

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Samsung- Galaxy- S26- Nova
ADVERTORIAL

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:22
pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πετρουλάκης διακωμωδεί τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με… μουσικοσυνθέτες 

Nova – NBCUniversal
ADVERTORIAL

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

1 / 3