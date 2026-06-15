Βερύκιος σε Μεσσαροπούλου: «Αποδείχθηκες σύζυγος μιας άλλης εποχής» (Video)

Δημοσίως μέσα από τη στήλη του στο Happy Day ευχήθηκε ο Δήμος Βερύκιος στην Τίνα Μεσσαροπούλου η οποία επέστρεψε σήμερα (15/6) στο πόστο της στην εκπομπή, δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της.

Η δημοσιογράφος μπαίνοντας συγκινημένη στο πλατό, δέχθηκε τα μηνύματα αγάπης των συνεργατών της, ενώ μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όλο αυτό το διάστημα στους διαδρόμους των νοσοκομείων.

«Καλή εβδομάδα! Θα είναι καλή, ξεκίνησε καλά με μία συγκλονιστική μαρτυρία στο Happy Day που ξεπερνάει τα όρια μιας εκπομπής. Τινάκι, τελικά αποδείχτηκες ατσάλινη, όπως έλεγε ο Γεωργάκης. Αποδείχτηκες όμως και κάτι άλλο. Σύζυγος άλλης εποχής, ενδεχομένως της προηγούμενης» σχολίασε ο Δήμος Βερύκιος, απευθυνόμενος στη συνάδελφό του.

«Μακάρι όλες οι σύγχρονες σύζυγοι να κρατούν τέτοιου είδους στάση. Δεν είναι εύκολο. Και φυσικά μάνα-ύαινα, από την πρώτη στιγμή, εκεί που ήσουνα ζαλισμένη, για τον μικρό κυρίως. Βέβαια, είχες στήριγμα μια οικογένεια, που κι αυτή ήταν ατσάλινη. Όλα αυτά ήταν αποτυπωμένα στη μνήμη μου όλο αυτό το διάστημα», συμπλήρωσε.

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