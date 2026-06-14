Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης

Ευχάριστα νέα για τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου, καθώς η πορεία της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Ο κ. Μυλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, και από τότε ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία νοσηλείας και αποκατάστασης.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού παρέμεινε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» έως τις 11 Μαΐου, οπότε και έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Στις 28 Μαΐου, επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, όπου παρέμεινε έως σήμερα.

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