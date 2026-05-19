Αυτόματα πρόστιμα από την ΑΑΔΕ και νέα ψηφιακή φορο-παγίδα για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορολογούμενους

Αρκεί πλέον ένα κλικ. Ένα πάτημα στο κουμπί «Υποβολή» και το πρόστιμο θα φτάνει αυτόματα στον φορολογούμενο, χωρίς υπάλληλο, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ΑΑΔΕ βάζει μέχρι το τέλος Ιουνίου σε πλήρη λειτουργία το νέο ψηφιακό σύστημα άμεσης επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ηλεκτρονικής φορολογικής επιτήρησης.

Η εικόνα θυμίζει ολοένα περισσότερο αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής: ο πολίτης καθυστερεί, το σύστημα καταγράφει, το πρόστιμο βεβαιώνεται και αποστέλλεται αυτόματα. Χωρίς εξηγήσεις, χωρίς χρονικά περιθώρια, χωρίς την «ανάσα» που έδιναν μέχρι σήμερα οι καθυστερήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών.

Επισήμως, η φορολογική διοίκηση μιλά για εκσυγχρονισμό, ταχύτητα και περιορισμό της γραφειοκρατίας. Στην πράξη όμως, πολλοί λογιστές και επαγγελματίες βλέπουν ένα ακόμη βήμα προς μια πιο ασφυκτική καθημερινότητα για μικρές επιχειρήσεις και φορολογούμενους που ήδη κινούνται σε περιβάλλον συνεχούς πίεσης.

Το νέο σύστημα θα καλύπτει δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά και δηλώσεις επιχειρήσεων. Με το που θα κατατίθεται εκπρόθεσμα μια δήλωση, το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ θα ενεργοποιεί αυτόματα τη διαδικασία καταλογισμού.

Μέχρι σήμερα, αρκετοί φορολογούμενοι μπορεί να μάθαιναν για το πρόστιμο μήνες αργότερα, όταν οι υπηρεσίες ολοκλήρωναν τους σχετικούς ελέγχους. Τώρα το μήνυμα είναι σαφές: καμία καθυστέρηση δεν θα μένει «στο συρτάρι».

Το οικονομικό βάρος μόνο αμελητέο δεν είναι, ειδικά για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 ευρώ για απλές παραβάσεις ή δηλώσεις χωρίς φορολογική επιβάρυνση, αλλά ανεβαίνουν στα 250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, όταν προκύπτει φόρος προς πληρωμή.

Και μπορεί η ΑΑΔΕ να προβάλει τις εξαιρέσεις ως ένδειξη «δικαιότερου» συστήματος, όμως στην αγορά αρκετοί σημειώνουν ότι η ουσία παραμένει ίδια: η φορολογική μηχανή αποκτά ακόμη πιο άμεση πρόσβαση στην επιβολή κυρώσεων, την ώρα που οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα σε ένα εξαιρετικά σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο.

Πράγματι, το νέο καθεστώς προβλέπει ορισμένες ελαφρύνσεις. Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο σε τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων όταν η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, ενώ απαλλάσσονται και δηλώσεις με φόρο έως 100 ευρώ.

Ανάλογες προβλέψεις ισχύουν για μικρές οφειλές από έμμεσους φόρους και τέλη, καθώς και για δηλώσεις ανηλίκων ή γονέων που αφορούν εισοδήματα παιδιών.

Ωστόσο, πίσω από τις επιμέρους εξαιρέσεις, το συνολικό μήνυμα της νέας πολιτικής είναι σαφές: η ΑΑΔΕ επιδιώκει να λειτουργεί πλέον σε πραγματικό χρόνο. Οι παλιές καθυστερήσεις, τα κενά ελέγχου και οι εκκρεμότητες που άφηναν περιθώρια κινήσεων περιορίζονται δραστικά.

Το ίδιο συμβαίνει και με το Ε9. Η εκπρόθεσμη υποβολή θα συνεχίσει να επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ, αν και σε περίπτωση διορθώσεων για περισσότερα έτη με τις ίδιες μεταβολές θα επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο.

Στην κυβέρνηση παρουσιάζουν τη νέα ψηφιακή λειτουργία ως μέρος της συνολικής αναβάθμισης του φορολογικού μηχανισμού. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το Δημόσιο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στην οικονομική καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου η αγορά εξακολουθεί να πιέζεται από υψηλό λειτουργικό κόστος, φορολογικές υποχρεώσεις, αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και περιορισμένη ρευστότητα.

Λογιστές σχολιάζουν ήδη πως το νέο σύστημα θα αυξήσει δραματικά την πίεση στις προθεσμίες, ειδικά σε περιόδους όπου σωρεύονται υποχρεώσεις και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες «κοκκινίζουν» από τον φόρτο.

Για την ΑΑΔΕ, πάντως, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: περισσότερη αυτοματοποίηση, περισσότερες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και ταχύτερη είσπραξη. Για πολλούς φορολογούμενους, όμως, το νέο μοντέλο μοιάζει λιγότερο με «εκσυγχρονισμό» και περισσότερο με έναν ακόμη ψηφιακό φοροεισπρακτικό μηχανισμό που δεν αφήνει πλέον ούτε μέρα καθυστέρησης να περάσει απαρατήρητη.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΟΙΚ: Μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη για τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις

Moody’s: Ενισχύεται η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα – Τα τέσσερα εκλογικά σενάρια και οι συνέπειες για την οικονομία

Έτοιμη για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα» η Ryanair – «Θα καταρρεύσουν» οι μικρότερες αεροπορικές