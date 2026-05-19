ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:13
19.05.2026 08:40

Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Πυρκαγιά εξαπλώνεται «επικίνδυνα γρήγορα» κοντά στο Λος Άντζελες (video)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στη Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.
Η φωτιά εξαπλώνεται «επικίνδυνα γρήγορα», απειλώντας κατοικίες και υποδομές, ενώ διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση κατοίκων από αρκετές περιοχές.

Μάχη με τις φλόγες στη Σίμι Βάλεϊ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 το πρωί τοπική ώρα στη Σίμι Βάλεϊ, πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους.

Το πυροσβεστικό σώμα της Καλιφόρνια προειδοποίησε ότι η φωτιά εξαπλώνεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και απειλεί άμεσα κτίρια και κρίσιμες υποδομές.

Εντολές εκκένωσης

Οι αρχές προχώρησαν σε διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων από τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ.

Παράλληλα, μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς τέθηκε σε κατάσταση προειδοποίησης, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανή εκκένωση.

Ισχυρές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Στη μάχη με τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί περισσότερα από 200 μέλη του πυροσβεστικού σώματος, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για την πορεία της πυρκαγιάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η ξηρή βλάστηση ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή της.

