ΗΠΑ: Πρώην παλαιστής ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο (video)

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, η οποία άφησε πίσω της τρία θύματα, ενώ οι δύο έφηβοι δράστες που εισέβαλαν στο τζαμί αυτοκτόνησαν λίγα τετράγωνα πιο μακριά.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (21:50 ώρα Ελλάδας) για παρουσία ένοπλου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.
Αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά ακούστηκαν πάνω από δέκα πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο όπλο, και λίγο αργότερα ακολούθησαν άλλοι τόσοι.
Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κάλεμπ Βελάσκεθ.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τουλάχιστον ένας από τους δύο πήρε όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια».
Στο όχημα των δραστών βρέθηκαν επίσης αντι-ισλαμικά γραφόμενα και όπλα με χαραγμένες φράσεις μίσους, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο «SS».
Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν παλαιστής. Ο παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, 78 ετών, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ για ό,τι συνέβη. Είναι σοκ για όλους μας».
Η αστυνομία είχε αρχικά λάβει τηλεφώνημα για εξαφάνιση ανήλικου και, μετά από πληροφορίες της μητέρας του Κλαρκ, ανέβασε το επίπεδο απειλής για την κοινότητα.
Η μητέρα ανέφερε στις Αρχές ότι λείπουν όπλα και το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιος της φέρεται να ήταν μαζί με έναν συνοδό, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής
Στο τζαμί σκοτώθηκαν ο φρουρός ασφαλείας Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οκτώ παιδιών, ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας.
Η δράση του Αμίν χαρακτηρίστηκε «ηρωική», καθώς κατάφερε να περιορίσει την επίθεση και να σώσει δεκάδες ζωές.
Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοπυροβολήθηκαν μέσα σε ένα BMW, λίγα τετράγωνα μακριά από το τζαμί.
Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν ότι πιθανό ρατσιστικό κίνητρο και αντι-ισλαμική ρητορική διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο.
«Καμία κοινότητα δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουολ, προσθέτοντας ότι οι ηρωικές ενέργειες του φρουρού Αμίν Αμπντουλάχ και των αστυνομικών περιορίσαν τις απώλειες και έσωσαν ζωές.
