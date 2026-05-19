ΗΠΑ: Πρώην παλαιστής ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο (video)

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, η οποία άφησε πίσω της τρία θύματα, ενώ οι δύο έφηβοι δράστες που εισέβαλαν στο τζαμί αυτοκτόνησαν λίγα τετράγωνα πιο μακριά.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (21:50 ώρα Ελλάδας) για παρουσία ένοπλου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.

The threat at the Islamic center has been neutralized.



Media staging has been established as the Northwest Corner of Lindbergh Park.



(4141 Ashford Street, SD, Ca, 92111)#SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά ακούστηκαν πάνω από δέκα πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο όπλο, και λίγο αργότερα ακολούθησαν άλλοι τόσοι.

Όπλα με ναζιστικά σύμβολα

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κάλεμπ Βελάσκεθ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τουλάχιστον ένας από τους δύο πήρε όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια».

Στο όχημα των δραστών βρέθηκαν επίσης αντι-ισλαμικά γραφόμενα και όπλα με χαραγμένες φράσεις μίσους, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο «SS».

I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area. May 18, 2026

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν παλαιστής. Ο παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, 78 ετών, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ για ό,τι συνέβη. Είναι σοκ για όλους μας».

Η αστυνομία είχε αρχικά λάβει τηλεφώνημα για εξαφάνιση ανήλικου και, μετά από πληροφορίες της μητέρας του Κλαρκ, ανέβασε το επίπεδο απειλής για την κοινότητα.

Η μητέρα ανέφερε στις Αρχές ότι λείπουν όπλα και το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιος της φέρεται να ήταν μαζί με έναν συνοδό, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής

#BREAKING Active Shooter in San Diego.



Right now, there is a mass response of authorities at the Islamic Center of San Diego after a shooting.



Aerial footage shows the scene. Injuries are unknown if there are any. pic.twitter.com/RyqfQ0APob May 18, 2026

Ο ηρωικός πατέρας που έσωσε ζωές

Στο τζαμί σκοτώθηκαν ο φρουρός ασφαλείας Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οκτώ παιδιών, ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας.

Η δράση του Αμίν χαρακτηρίστηκε «ηρωική», καθώς κατάφερε να περιορίσει την επίθεση και να σώσει δεκάδες ζωές.

Active shooter at Islamic Center of San Diego, CA. USA



At least 2 people have been killed, and multiple injured. Police & SWAT on scene in Clairemont. The area has been under locked down.



Developing story… pic.twitter.com/vAwVW2Me6K — Red Marker – پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) May 18, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοπυροβολήθηκαν μέσα σε ένα BMW, λίγα τετράγωνα μακριά από το τζαμί.

NEW: Children at a nearby school are escorted out by police after an active shooter was reported at the Islamic Center of San Diego. pic.twitter.com/5Iv6GhH4of — Dyonne (@kgpnet) May 19, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν ότι πιθανό ρατσιστικό κίνητρο και αντι-ισλαμική ρητορική διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο.

«Καμία κοινότητα δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουολ, προσθέτοντας ότι οι ηρωικές ενέργειες του φρουρού Αμίν Αμπντουλάχ και των αστυνομικών περιορίσαν τις απώλειες και έσωσαν ζωές.

Διαβάστε επίσης

Τραγικός θάνατος για 33χρονη τουρίστρια στην Ινδία: Καταπλακώθηκε από ελέφαντες (video)

Πούτιν: Ρωσία και Κίνα διατεθειμένες να υποστηρίξουν η μια την άλλη

ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ ανέβαλε επίθεση και μιλά για «πολύ καλές πιθανότητες» συμφωνίας – Τον χλευάζει η Τεχεράνη