Τραγικός θάνατος για 33χρονη τουρίστρια στην Ινδία: Καταπλακώθηκε από ελέφαντες (video)

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 33χρονη τουρίστρια στην Ινδία όταν καταπλακώθηκε από έναν ελέφαντα ενώ εκείνος «καυγάδιζε» με άλλο ένα μέλος της ομάδας των μεγαλόσωμων θηλαστικών σε πάρκο άγριων ζώων στην περιοχή Κοντάγκου τη Δευτέρα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν μέσα στο νερό προκειμένου να παρακολουθήσει τους ελέφαντες να κάνουν μπάνιο.
Κάποια στιγμή, όμως, δύο από τους ελέφαντες με ονόματα Καντσάν και Μαρθάντα, έγιναν επιθετικοί και άρχισαν να τσακώνονται.
Σύμφωνα με το India Today, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των οδηγών να ελέγξουν τα ζώα, η κατάσταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας Μαρθάντα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στην 33χρονη, η οποία παγιδεύτηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Το πάρκο άγριων ζώων στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Cauvery και αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο καθώς είναι γνωστό για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τους ελέφαντες, συμπεριλαμβανομένων της σίτισης και του μπάνιου υπό την επίβλεψη οδηγών και εκπαιδευμένου προσωπικού.
Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Εσουάν Καντρέ, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος.
Αξιωματούχοι του τμήματος δασών δήλωσαν ότι έχει ξεκινήσει λεπτομερής έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να επανεξεταστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας στην τουριστική εγκατάσταση.
