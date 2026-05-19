Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου, με τις πιστώσεις των χρημάτων στους λογαριασμούς των συνταξιούχων να πραγματοποιούνται την ερχόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν την Τρίτη 26 Μαΐου και την Πέμπτη 28 του ίδιου μήνα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

των (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα)

που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

των Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οπότε θα πιστωθούν στις 25/5 και 27/5 αντίστοιχα.

