«Παγωμένες» για 6η χρονιά οι επικουρικές – Το σχέδιο για fast track απονομές

Σε μια διπλή πραγματικότητα βρίσκονται χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει τις απονομές των επικουρικών συντάξεων, την ίδια στιγμή που το ύψος τους παραμένει αμετάβλητο για πάνω από μισή δεκαετία. Παρά τη δημόσια συζήτηση για πιθανές αυξήσεις λόγω πλεονασμάτων, η απόφαση για τη διατήρηση των ποσών στα σημερινά επίπεδα φαίνεται να είναι οριστική.

6ο έτος χωρίς αυξήσεις παρά τα πλεονάσματα

Οι επικουρικές συντάξεις θα παραμείνουν «παγωμένες» και το 2026, συμπληρώνοντας έξι συναπτά έτη από την εφαρμογή του νόμου Βρούτση (Φεβρουάριος 2020). Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ παρουσίασε πλεόνασμα το 2025, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, βασιζόμενη σε τρεις κρίσιμους παράγοντες:

• Τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου (2016) που διατηρήθηκαν αυτούσιες στον νόμο Βρούτση.

• Τη σύνδεση των παροχών με τη βιωσιμότητα του συστήματος.

• Την ανάγκη διατήρησης αποθεματικών για μελλοντικές δημογραφικές πιέσεις.

Η «επιχείρηση» ξεμπλοκαρίσματος των αιτήσεων

Ενώ τα ποσά μένουν στάσιμα, το Υπουργείο Εργασίας ρίχνει το βάρος στην εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων. Με νέα ρύθμιση, την ευθύνη απονομής αναλαμβάνει πλέον το τελευταίο ταμείο ασφάλισης, καταργώντας τη χρονοβόρα αλληλογραφία της διαδοχικής ασφάλισης.

Η κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί ο ΕΦΚΑ είναι πιεστική:

• Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι συνολικές αιτήσεις επικουρικών ανήλθαν σε 42.761.

• Από αυτές, οι 33.859 ήταν ληξιπρόθεσμες.

Ο στόχος είναι η έκδοση των συντάξεων μέσω fast track διαδικασιών εντός 3 έως 6 μηνών, με σκοπό να ξεμπλοκάρουν συνολικά περίπου 90.000 αιτήσεις (υφιστάμενες και νέες).

Έμμεσες ανάσες αντί για ονομαστικές αυξήσεις

Ελλείψει άμεσων αυξήσεων, η μοναδική «ανάσα» για τους συνταξιούχους αναμένεται να έρθει από την έμμεση οδό: την κατάργηση ή μείωση των κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) που συζητείται, η οποία θα αυξήσει το καθαρό πληρωτέο ποσό χωρίς να αλλάξει η μεικτή σύνταξη.

Η κυβέρνηση επιλέγει τη στρατηγική της «τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων» αντί της ενίσχυσης των ποσών. Το στοίχημα είναι διπλό: από τη μία να ικανοποιηθούν οι χιλιάδες εν αναμονή συνταξιούχοι που δικαιούνται αναδρομικά, και από την άλλη να διασφαλιστεί ότι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ δεν θα διακινδυνεύσει τη μακροπρόθεσμη ευστάθεια του κλάδου.

