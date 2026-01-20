search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:16
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

20.01.2026 06:15

«Παγωμένες» για 6η χρονιά οι επικουρικές – Το σχέδιο για fast track απονομές

20.01.2026 06:15
syntaxeis_new

Σε μια διπλή πραγματικότητα βρίσκονται χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει τις απονομές των επικουρικών συντάξεων, την ίδια στιγμή που το ύψος τους παραμένει αμετάβλητο για πάνω από μισή δεκαετία. Παρά τη δημόσια συζήτηση για πιθανές αυξήσεις λόγω πλεονασμάτων, η απόφαση για τη διατήρηση των ποσών στα σημερινά επίπεδα φαίνεται να είναι οριστική.

6ο έτος χωρίς αυξήσεις παρά τα πλεονάσματα

Οι επικουρικές συντάξεις θα παραμείνουν «παγωμένες» και το 2026, συμπληρώνοντας έξι συναπτά έτη από την εφαρμογή του νόμου Βρούτση (Φεβρουάριος 2020). Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ παρουσίασε πλεόνασμα το 2025, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, βασιζόμενη σε τρεις κρίσιμους παράγοντες:

• Τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου (2016) που διατηρήθηκαν αυτούσιες στον νόμο Βρούτση.

• Τη σύνδεση των παροχών με τη βιωσιμότητα του συστήματος.

• Την ανάγκη διατήρησης αποθεματικών για μελλοντικές δημογραφικές πιέσεις.

Η «επιχείρηση» ξεμπλοκαρίσματος των αιτήσεων

Ενώ τα ποσά μένουν στάσιμα, το Υπουργείο Εργασίας ρίχνει το βάρος στην εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων. Με νέα ρύθμιση, την ευθύνη απονομής αναλαμβάνει πλέον το τελευταίο ταμείο ασφάλισης, καταργώντας τη χρονοβόρα αλληλογραφία της διαδοχικής ασφάλισης.

Η κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί ο ΕΦΚΑ είναι πιεστική:

• Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι συνολικές αιτήσεις επικουρικών ανήλθαν σε 42.761.

• Από αυτές, οι 33.859 ήταν ληξιπρόθεσμες.

Ο στόχος είναι η έκδοση των συντάξεων μέσω fast track διαδικασιών εντός 3 έως 6 μηνών, με σκοπό να ξεμπλοκάρουν συνολικά περίπου 90.000 αιτήσεις (υφιστάμενες και νέες).

Έμμεσες ανάσες αντί για ονομαστικές αυξήσεις

Ελλείψει άμεσων αυξήσεων, η μοναδική «ανάσα» για τους συνταξιούχους αναμένεται να έρθει από την έμμεση οδό: την κατάργηση ή μείωση των κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) που συζητείται, η οποία θα αυξήσει το καθαρό πληρωτέο ποσό χωρίς να αλλάξει η μεικτή σύνταξη.

Η κυβέρνηση επιλέγει τη στρατηγική της «τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων» αντί της ενίσχυσης των ποσών. Το στοίχημα είναι διπλό: από τη μία να ικανοποιηθούν οι χιλιάδες εν αναμονή συνταξιούχοι που δικαιούνται αναδρομικά, και από την άλλη να διασφαλιστεί ότι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ δεν θα διακινδυνεύσει τη μακροπρόθεσμη ευστάθεια του κλάδου.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: «Η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη» – Οι προτεραιότες που έθεσε στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του

Θεοδωρικάκος: «Δίνουμε μάχη για την προστασία των καταναλωτών – Στα όρια των περσινών αυξήσεων τα φετινά ασφάλιστρα υγείας» (video)

Έρευνα Rass: Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια – Πάνω από 70% λέει ότι έχει επιδεινωθεί η αγοραστική του δύναμη 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzotzoglou-mariola-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου (Video)

alepou_pagrati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μια αλεπού στο… Παγκράτι! (photos)

xioni new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο νεαροί από την Αθήνα λόγω της έντονης χιονόπτωσης

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στον Real FM: Έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις

sellas new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές εικόνες από Κέρκυρα και Χορτιάτη (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:16
tzotzoglou-mariola-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου (Video)

alepou_pagrati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μια αλεπού στο… Παγκράτι! (photos)

xioni new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο νεαροί από την Αθήνα λόγω της έντονης χιονόπτωσης

1 / 3