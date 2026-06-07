Φθιώτιδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μώλου – Συνεχίζεται η κατάσβεση στα Φάρσαλα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Λίγο αργότερα φωτιά ξέσπασε και σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα, συγκεκριμένα στην περιοχή Καλλιθέα. Μετά τις 4 το μεσημέρι η φωτιά στη Φθιώτιδα οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στα Φάρσαλα εξακολουθούν να επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Φαρσάλων. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

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