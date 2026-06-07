Το spoiler του Χάρη Δούκα για το «Maestro»

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Στο Δημαρχείο της Αθήνας γυρίστηκε η τελευταία σκηνή του τέταρτου κύκλου του «Maestro».
Το spoiler για τη γνωστή σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που μεταδίδεται και από το Netflix, αποκάλυψε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα, συνόδεψε την αποκάλυψη και με μια φωτογραφία.
«Η τελευταία σκηνή του Maestro γυρίστηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας!
Θερμά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε ολόκληρη την ομάδα του για την υψηλού επιπέδου δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους.
Η συνέχεια στην οθόνη!».
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