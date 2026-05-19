ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:12
19.05.2026 07:24

Περιστέρι: Νεκρός ο 36χρονος που παρασύρηθηκε από ΙΧ (video)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 18/5 στο Περιστέρι, όταν ένας 36χρονος πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 36χρονο, στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, στα όρια Περιστερίου και Πετρούπολης.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός στον δρόμο στο σημείο του δυστυχήματος.

