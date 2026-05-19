Αθερίδης για Καρύδη: Με τη Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη (video)

Στο τέλος της σχέσης του με τη Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης, τονίζοντας ότι δεν ειπώθηκε ποτέ η λέξη «χωρισμός» ενώ τόνισε ότι η ηθοποιός θα βρίσκεται πάντα στη ζωή του.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για πρώτη φορά για την προσωπική του ζωή, μετά την είδηση που έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο, ότι δεν είναι πια μαζί με τη Σμαράγδα Καρύδη.

Ο Θοδωρής Αθερίδης περιέγραψε τη καθημερινότητά τους μετά την αλλαγή αυτή, εξηγώντας πως εξακολουθούν να έχουν επαφές και να περνάνε χρόνο μαζί, με τον ηθοποιό να αναφέρει πως αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον χωρισμό.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιον στα μάτια και να του πω χωρίζουμε. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη “χωρίζουμε” εγώ με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανένα άνθρωπο στη ζωή μου, είναι γνωστό ότι δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου. Με ανθρώπους που έχουν ζήσει 20 χρόνια, τι σημαίνει χωρισμός; Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλά η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ που είμαι Σμαράγδα; Αν πει κάποιος χωρίζουμε και πού το είπες, τι έγινε; Με τη Σμαράγδα βγαίνουμε, τρώμε, κάνουμε γιορτές μαζί. Κανένας δεν έφτιαξε τη ζωή του παρακάτω. Ποτέ δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτά. Δεν θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα. Με τη Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μιλάω κάθε βράδυ».

