ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:11
Μαρινάκης για Patriot: Καμία σχέση με την Τουρκία η απόσυρσή τους από Κάρπαθο και Διδυμότειχο (video)

Στην επιστροφή της συστοιχίας πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, αρνούμενος την παραμικρή σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία, αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (19/5) ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αναφορές περί «υποχωρητικότητας», κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως υπογράμμισε, «εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για «εντελώς διαφορετική περίπτωση», εξηγώντας πως η ανάπτυξη εκεί ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Διδυμότειχο», διευκρίνισε, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Παράλληλα, τόνισε πως «ούτε αποτελεί μήνυμα ούτε κίνηση καλής θέλησης, ούτε κατά διάνοια», υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση «δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία».

«Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση που εισηγήθηκε το υπουργείο Άμυνας.

Σημειώνεται πως με χθεσινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ, οι Patriot επιστρέφουν στις μόνιμες βάσεις τους. Η προσωρινή μετακίνηση του «βαρύ πυροβολικού» της ελληνικής αεράμυνας είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.

