LIFESTYLE

23.12.2025 11:08

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

23.12.2025 11:08
Τέλος στη σχέση τους μετά από 23 χρόνια έδωσαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του tlife.gr, οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή πριν από δύο μήνες, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν κρατήσει άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει την τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή του στα μέσα Οκτωβρίου στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς όπου ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστεί.

Οι πληροφορίες για τον χωρισμό κυκλοφορούσαν τα τελευταία 24ωρα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, με τους δυο τους να μην κρύβονται στις παρέες τους. Μάλιστα, η Σμαράγδα Καρύδη εθεάθη πρόσφατα χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη στην Αίγινα όπου οι δυο τους είχαν αποκτήσει μαζί σπίτι που αποκαλούσαν το «ησυχαστήριό» τους.

