Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

Για τη σκοτεινή περίοδο που έκανε χρήση ναρκωτικών μίλησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, επισημαίνοντας ότι για πολλά χρόνια είχε χάσει την πίστη αλλά και τον σεβασμό στον εαυτό του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «EQ», ο σεφ αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στη στιγμή που συνελήφθη στην Αμερική, ενώ αποκάλυψε ότι η επαφή του με τα ναρκωτικά ξεκίνησε από την ηλικία των 14 ετών.

«Ξεκίνησα από αρκετά νωρίς στα 14. Από τα 16 -17 ξεκίνησα τα βαριά. Ήταν η κοινωνία τότε, ήταν το ανατρεπτικό, το διαφορετικό, το απαγορευμένο, οπότε εμένα αυτό με έλκυε. Χωρίς να βλέπω τότε τις συνέπειες. Κανείς δεν πιστεύει πως σε διαλύουν αυτά τα πράγματα. Έχασα την πίστη στον εαυτό μου, την αυτοπεποίθησή μου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να διαλύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Να γκρεμίζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, να σιχαίνεσαι τον εαυτό σου. Για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες: “Φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα” και μέσα σε δύο ώρες να διαλύεσαι και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποκάλυψε, τέλος, ότι βρέθηκε τρεις φορές κοντά στον θάνατο, ενώ η σύλληψή του για ναρκωτικά τον οδήγησε στα αμερικανικά δικαστήρια. Εκεί, του δόθηκε η επιλογή είτε να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο είτε να ενταχτεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, μια απόφαση που έμελε να αποδειχτεί καθοριστική.

«Μπήκα σε αποτοξίνωση, ήθελα να το κάνω γιατί ήξερα δεν είχα πολλές ευκαιρίες ακόμα» τόνισε.

