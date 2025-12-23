search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 09:25

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

23.12.2025 09:25
skarmoutsos-new

Για τη σκοτεινή περίοδο που έκανε χρήση ναρκωτικών μίλησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, επισημαίνοντας ότι για πολλά χρόνια είχε χάσει την πίστη αλλά και τον σεβασμό στον εαυτό του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «EQ», ο σεφ αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στη στιγμή που συνελήφθη στην Αμερική, ενώ αποκάλυψε ότι η επαφή του με τα ναρκωτικά ξεκίνησε από την ηλικία των 14 ετών.

«Ξεκίνησα από αρκετά νωρίς στα 14. Από τα 16 -17 ξεκίνησα τα βαριά. Ήταν η κοινωνία τότε, ήταν το ανατρεπτικό, το διαφορετικό, το απαγορευμένο, οπότε εμένα αυτό με έλκυε. Χωρίς να βλέπω τότε τις συνέπειες. Κανείς δεν πιστεύει πως σε διαλύουν αυτά τα πράγματα. Έχασα την πίστη στον εαυτό μου, την αυτοπεποίθησή μου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να διαλύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Να γκρεμίζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, να σιχαίνεσαι τον εαυτό σου. Για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες: “Φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα” και μέσα σε δύο ώρες να διαλύεσαι και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποκάλυψε, τέλος, ότι βρέθηκε τρεις φορές κοντά στον θάνατο, ενώ η σύλληψή του για ναρκωτικά τον οδήγησε στα αμερικανικά δικαστήρια. Εκεί, του δόθηκε η επιλογή είτε να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο είτε να ενταχτεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, μια απόφαση που έμελε να αποδειχτεί καθοριστική.

«Μπήκα σε αποτοξίνωση, ήθελα να το κάνω γιατί ήξερα δεν είχα πολλές ευκαιρίες ακόμα» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο με παιδιά που χαζεύουν τα αστέρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

paxni_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με μειονοτικούς μαθητές από την Ξάνθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Photos)

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Την έχουμε ανάγκη για την εθνική μας ασφάλεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:47
ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

1 / 3