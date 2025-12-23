search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 09:08

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

23.12.2025 09:08
bechkams-new

Διαστάσεις παίρνει η οικογενειακή ένταση στους Μπέκαμ, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει μπλοκάρει στα social media τόσο τους γονείς του, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ, όσο και τον αδελφό του, Κρουζ.

Η πληροφορία έγινε γνωστή μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ήταν αυτοί που έκαναν unfollow τον πρωτότοκο γιο τους, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρουζ Μπέκαμ.

«Οι γονείς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι. Όπως κι εγώ» ξεκαθάρισε δημοσίως ο 20χρονος.

Αν και κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένα like της Βικτόρια προκάλεσε την οργή του Μπρούκλιν και κατόπιν, τα unfollow, άτομα από το περιβάλλον του δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, η απόφαση να μπλοκάρει τους γονείς του δεν ήταν παρορμητική, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας συναισθηματικής πίεσης.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι βιώνει έντονο άγχος από τη συνεχή δημοσιότητα και τις αναρτήσεις της οικογένειας Μπέκαμ, υπογραμμίζοντας πως «ξυπνούν κάθε πρωί ανησυχώντας για το τι μπορεί να έχει γραφτεί ή ειπωθεί γι’ αυτούς».

Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι έχει ζητήσει ρητά από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια να σταματήσουν κάθε δημόσια αναφορά ή επικοινωνία, θεωρώντας ότι ακόμη και οι φαινομενικά αθώες κινήσεις στα social media λειτουργούν επιβαρυντικά για τους ίδιους.

Η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ χρονολογείται από το 2022, μετά τον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ. Έκτοτε, οι σχέσεις –ιδίως μεταξύ της Νίκολα και της Βικτόρια Μπέκαμ– φέρονται να έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με πηγές να κάνουν λόγο για έντονη συναισθηματική απόσταση.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι το καλοκαίρι υπήρξε «εκστρατεία διαρροών» σε βάρος της Νίκολα, κάτι που ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του θεωρούν αδιανόητο και μη αναστρέψιμο χωρίς ουσιαστική συγγνώμη.

«Δεν μπορείς να προκαλείς τόσο πόνο και μετά να περιμένεις ότι όλα θα λυθούν με ένα δημόσιο post», λέει πηγή από το στενό τους περιβάλλον.

Όσο για τη δημόσια παρέμβαση του Κρουζ, αντί να εκτονώσει την κατάσταση, φέρεται –σύμφωνα με την ίδια πηγή– να εκλήφθηκε ως ακόμη μία μορφή πίεσης.

«Θέλουν απλώς να μείνουν εκτός. Να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς σχόλιο και δημόσια τοποθέτηση», επισημαίνεται.

Από την άλλη πλευρά, πηγές κοντά στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρουν ότι η απουσία του Μπρούκλιν από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως η πρόσφατη απονομή του τίτλου του ιππότη στον Ντέιβιντ, «τους έχει στοιχίσει βαθιά», ενώ επιμένουν ότι «η πόρτα παραμένει πάντα ανοιχτή».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο με παιδιά που χαζεύουν τα αστέρια

«Παρά Πέντε»: Λίγες ώρες πριν την προβολή του πολυαναμενόμενου reunion, η αγαπημένη παρέα ποζάρει ξανά μαζί 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
london new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

skarmoutsos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

seires_new
MEDIA

Οι σειρές με σόγια και παιδιά έχουν… ρεύμα

wisconsin_teacher
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο κουδούνι του 2025 – Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία το 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:34
london new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

skarmoutsos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

seires_new
MEDIA

Οι σειρές με σόγια και παιδιά έχουν… ρεύμα

1 / 3