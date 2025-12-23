Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

Διαστάσεις παίρνει η οικογενειακή ένταση στους Μπέκαμ, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει μπλοκάρει στα social media τόσο τους γονείς του, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ, όσο και τον αδελφό του, Κρουζ.

Η πληροφορία έγινε γνωστή μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ήταν αυτοί που έκαναν unfollow τον πρωτότοκο γιο τους, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρουζ Μπέκαμ.

«Οι γονείς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι. Όπως κι εγώ» ξεκαθάρισε δημοσίως ο 20χρονος.

This is the REAL reason why Brooklyn Beckham blocked his parents on Instagram. Insiders tell ALISON BOSHOFF the devastating truth about just how bad relations have got, and Posh's unflattering nickname for her daughter-in-law https://t.co/jxEQZwhIKt — Daily Mail (@DailyMail) December 22, 2025

Αν και κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένα like της Βικτόρια προκάλεσε την οργή του Μπρούκλιν και κατόπιν, τα unfollow, άτομα από το περιβάλλον του δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, η απόφαση να μπλοκάρει τους γονείς του δεν ήταν παρορμητική, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας συναισθηματικής πίεσης.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι βιώνει έντονο άγχος από τη συνεχή δημοσιότητα και τις αναρτήσεις της οικογένειας Μπέκαμ, υπογραμμίζοντας πως «ξυπνούν κάθε πρωί ανησυχώντας για το τι μπορεί να έχει γραφτεί ή ειπωθεί γι’ αυτούς».

Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι έχει ζητήσει ρητά από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια να σταματήσουν κάθε δημόσια αναφορά ή επικοινωνία, θεωρώντας ότι ακόμη και οι φαινομενικά αθώες κινήσεις στα social media λειτουργούν επιβαρυντικά για τους ίδιους.

Η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ χρονολογείται από το 2022, μετά τον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ. Έκτοτε, οι σχέσεις –ιδίως μεταξύ της Νίκολα και της Βικτόρια Μπέκαμ– φέρονται να έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με πηγές να κάνουν λόγο για έντονη συναισθηματική απόσταση.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι το καλοκαίρι υπήρξε «εκστρατεία διαρροών» σε βάρος της Νίκολα, κάτι που ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του θεωρούν αδιανόητο και μη αναστρέψιμο χωρίς ουσιαστική συγγνώμη.

«Δεν μπορείς να προκαλείς τόσο πόνο και μετά να περιμένεις ότι όλα θα λυθούν με ένα δημόσιο post», λέει πηγή από το στενό τους περιβάλλον.

Όσο για τη δημόσια παρέμβαση του Κρουζ, αντί να εκτονώσει την κατάσταση, φέρεται –σύμφωνα με την ίδια πηγή– να εκλήφθηκε ως ακόμη μία μορφή πίεσης.

«Θέλουν απλώς να μείνουν εκτός. Να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς σχόλιο και δημόσια τοποθέτηση», επισημαίνεται.

Από την άλλη πλευρά, πηγές κοντά στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρουν ότι η απουσία του Μπρούκλιν από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως η πρόσφατη απονομή του τίτλου του ιππότη στον Ντέιβιντ, «τους έχει στοιχίσει βαθιά», ενώ επιμένουν ότι «η πόρτα παραμένει πάντα ανοιχτή».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο με παιδιά που χαζεύουν τα αστέρια

«Παρά Πέντε»: Λίγες ώρες πριν την προβολή του πολυαναμενόμενου reunion, η αγαπημένη παρέα ποζάρει ξανά μαζί