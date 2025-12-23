Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Μία μίνι συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.

Οι δύο παρουσιαστές του σταθμού συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο πλατό μετά από 10 χρόνια και έπειτα από δυσκολίες που πέρασε η μεταξύ τους σχέση και που -όπως φαίνεται ανηκουν πια στο παρελθόν.

Όταν η συζήτηση πήγε στα προσωπικά, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Μαρία Αντωνά επισημαίνοντας ότι δεν κρύβει πλέον την προσωπική του ζωή καθώς -όπως τόνισε- τα παιδιά του μεγάλωσαν και είναι, πλέον, σε θέση να αντιληφθούν ότι η μαμά και ο μπαμπάς τους μπορούν να έχουν άλλους συντρόφους.

«Είμαι πιο εξωστρεφής στα προσωπικά μου, γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά. Είναι σε μια ηλικία που μπορούν να αντιληφθούν ότι η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να έχουν μια άλλη σχέση στη ζωή τους. Όταν τα παιδιά το αντιληφθούν και δεν τους είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, τότε κι εσύ μπορεί» είπε αρχικά.

«Δεν ήμουν ερημίτης, ούτε ήμουν χωμένος στο Άγιον Όρος. Προφανώς είχα κάποιες σχέσεις. Αλλά δεν τις δημοσιοποιούσα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν κάποια πληροφορία γύρω γύρω χωρίς να τους έχω πει εγώ κάτι. Όταν κατάλαβα ότι είναι σε μία ηλικία που μπορούν αυτό το πράγμα να το αφουγκραστούν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να το πάρουν πάρα πάρα πολύ γλυκά στη ζωή τους, τότε… εγώ δεν κρύβομαι πια. Αλήθεια είναι αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό που το λες, γιατί είστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί, και εσύ και η Φαίη,και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Φαίνεστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κοινές σας φωτογραφίες και σε αυτό σας δίνω συγχαρητήρια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε φωτογραφία που βγαίνεις και με τη Μαρία, η Μαρία να είναι κρεμασμένη από πάνω σου και να θέλει να σε φιλήσει, να σου κάνει μια αγκαλιά κι εσύ να έχεις έτσι…» πρόσθεσε.

