LIFESTYLE

22.12.2025 17:26

Στέφανος Παπαδόπουλος: Απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν, μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη 

22.12.2025 17:26
stefanos-papadopoulos

Εκτός του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζόταν βρίσκεται πλέον ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μετά τη μήνυση του νεαρού τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο. 

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το νυχτερινό κέντρο Can Can σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση για απομάκρυνση του Στέφανου Παπαδόπουλου από το μουσικό σχήμα πάρθηκε «με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος»

Η ανακοίνωση για την απόλυση του Στέφανου Παπαδόπουλου

«Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:03
