Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

Αφιερωμένη στο Make a Wish ήταν η σημειρινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά, κάτι που η παρουσιάστρια κάνει τα τελευταία χρόνια, τέτοιες ημέρες.
Στο πλατό βρέθηκε και η Ραφαέλα Πολυκανδρίτη, η οποία έδωσε το «παρών» μαζί με τις δύο κόρες της. Σημειώνεται ότι η Ραφαέλα ήταν παιδί ευχής και συγκεκριμένα, είχε εκπληρωθεί η ευχή της το 2011.
Η είσοδός της στο στούντιο συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τη Φαίη Σκορδά να μην κρύβει τη συγκίνησή της. Αφού υποδέχτηκε τη Ραφαέλα με μια ζεστή αγκαλιά, η παρουσιάστρια «λύγισε» ακούγοντας την ιστορία της.
Μετά από μια περιγραφή γεμάτη δύναμη, μνήμες και βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, οι δυο τους ξέσπασαν σε δάκρυα.
