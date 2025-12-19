search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 20:48
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 18:56

Πάνω από 100.000 ευρώ για τα παιδιά του συλλόγου Ελπίδα και του Make-A-Wish στον τηλεμαραθώνιο Action24-Athletico.gr 

19.12.2025 18:56
tilemarathonios wide media 88- new

Ισχυρό μήνυμα αγάπης, ενότητας και προσφοράς εξέπεμψε ο Όμιλος Wide Media από το Athletico.gr και το ACTION 24 με τον 12ώρης διάρκειας τηλεμαραθώνιο «United with Athletiko – Streamathon 2025» που πραγματοποίησε ακριβώς πριν από οκτώ ημέρες.

Διαδίκτυο και τηλεόραση ένωσαν, για πρώτη φορά, τις δυνάμεις τους σε μια ιδιαίτερη, ζωντανή εμπειρία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, συγκεντρώνοντας πάνω από €100.000, αποδεικνύοντας πως «όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα μπορεί να γίνει πράξη», σημειώνουν οι άνθρωποι της Wide Media.

Στη διάρκεια μισής ημέρας  «καρδιές, δυνάμεις και συναισθήματα ενώθηκαν για παιδιά που δίνουν γενναίες μάχες και μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει δύναμη, αξιοπρέπεια και ελπίδα« και όπως αναφέρει η Wide Media, κατά τη διάρκειά της η ζωντανή μετάδοση του τηλεμαραθωνίου συγκέντρωσε:

– 68.000 προβολές
– 16.000 ώρες παρακολούθησης
– 7.888 μηνύματα στο live chat
– 4.443 reactions

Το «παρών» στο «United with Athletiko – Streamathon 2025» έδωσαν από την «ΕΛΠΙΔΑ» ο πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», Μανώλης Παπασάββας, ο επιστημονικός διευθυντής του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», Στέλιος Γραφάκος, ο διευθυντής της μονάδας Μεταμόσχευσης και Κυτταρικών Θεραπειών, δρ. Ευγένιος Γουσέτης, και τρία αποθεραπευμένα παιδιά, ο Παναγιώτης, η Ειρήνη και η Έφη. Και από το «Make-A-Wish» Ελλάδος η πρόεδρος του οργανισμού, Ελένη Κωνσταντινίδη, η γενική διευθύντριά του, Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, και τα παιδιά της «ευχής» Γιάννης και Δημήτρης.

Την στήριξή τους στον τηλεμαραθώνιο εξέφρασαν με τις παρεμβάσεις τους πάνω από 100 προσωπικότητες του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, των ΜΜΕ και της κοινωνίας.

 Ολόκληρο το «United with Athletiko – Streamathon 2025» είναι διαθέσιμο και on demand, μέσω του καναλιού του Athletiko.gr στο YouTube .

Τον τηλεμαραθώνιο παρουσίασαν η Έλενα Παπαβασιλείου και ο Μιχάλης Τσόχος.

Διαβάστε επίσης:

Στην άνετη επικράτηση από την οριακή πρόκριση ο Alpha στην κούρσα για την τηλεθέαση (18/12)

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Stranger Things: Οι υπαινιγμοί των Duffer Brothers για το μέλλον του Steve στον Jimmy Fallon – Video (Προσοχή – Spoiler)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν ανήλικοι που ανάγκασαν 14χρονο να γονατίσει – Τον κατέγραψαν και ανέβασαν στα social το βίντεο

kimberly
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη που προκαλούν απορία – Η Γκιλφόιλ και οι διπλωματικές «κόκκινες γραμμές»

agrotes-mploka-134234
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα επιβίωσής τους «ξηλώνοντας» τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που θέλει να αντιστρέψει το κλίμα – Live χάρτης με τα μπλόκα

dubai plimmira – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι – Ποτάμια οι δρόμοι, ακυρώθηκαν πτήσεις (Video)

nikos-giannopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Γιαννόπουλος: «Η παραδοχή του Παππά ότι με χτύπησε είναι το πρώτο βήμα για την παραδοχή της πλήρους αλήθειας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 20:47
bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν ανήλικοι που ανάγκασαν 14χρονο να γονατίσει – Τον κατέγραψαν και ανέβασαν στα social το βίντεο

kimberly
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη που προκαλούν απορία – Η Γκιλφόιλ και οι διπλωματικές «κόκκινες γραμμές»

agrotes-mploka-134234
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα επιβίωσής τους «ξηλώνοντας» τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που θέλει να αντιστρέψει το κλίμα – Live χάρτης με τα μπλόκα

1 / 3