Πάνω από 100.000 ευρώ για τα παιδιά του συλλόγου Ελπίδα και του Make-A-Wish στον τηλεμαραθώνιο Action24-Athletico.gr 

Ισχυρό μήνυμα αγάπης, ενότητας και προσφοράς εξέπεμψε ο Όμιλος Wide Media από το Athletico.gr και το ACTION 24 με τον 12ώρης διάρκειας τηλεμαραθώνιο «United with Athletiko – Streamathon 2025» που πραγματοποίησε ακριβώς πριν από οκτώ ημέρες.

Διαδίκτυο και τηλεόραση ένωσαν, για πρώτη φορά, τις δυνάμεις τους σε μια ιδιαίτερη, ζωντανή εμπειρία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, συγκεντρώνοντας πάνω από €100.000, αποδεικνύοντας πως «όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα μπορεί να γίνει πράξη», σημειώνουν οι άνθρωποι της Wide Media.

Στη διάρκεια μισής ημέρας «καρδιές, δυνάμεις και συναισθήματα ενώθηκαν για παιδιά που δίνουν γενναίες μάχες και μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει δύναμη, αξιοπρέπεια και ελπίδα« και όπως αναφέρει η Wide Media, κατά τη διάρκειά της η ζωντανή μετάδοση του τηλεμαραθωνίου συγκέντρωσε:

– 68.000 προβολές

– 16.000 ώρες παρακολούθησης

– 7.888 μηνύματα στο live chat

– 4.443 reactions

Το «παρών» στο «United with Athletiko – Streamathon 2025» έδωσαν από την «ΕΛΠΙΔΑ» ο πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», Μανώλης Παπασάββας, ο επιστημονικός διευθυντής του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», Στέλιος Γραφάκος, ο διευθυντής της μονάδας Μεταμόσχευσης και Κυτταρικών Θεραπειών, δρ. Ευγένιος Γουσέτης, και τρία αποθεραπευμένα παιδιά, ο Παναγιώτης, η Ειρήνη και η Έφη. Και από το «Make-A-Wish» Ελλάδος η πρόεδρος του οργανισμού, Ελένη Κωνσταντινίδη, η γενική διευθύντριά του, Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, και τα παιδιά της «ευχής» Γιάννης και Δημήτρης.

Την στήριξή τους στον τηλεμαραθώνιο εξέφρασαν με τις παρεμβάσεις τους πάνω από 100 προσωπικότητες του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, των ΜΜΕ και της κοινωνίας.

Ολόκληρο το «United with Athletiko – Streamathon 2025» είναι διαθέσιμο και on demand, μέσω του καναλιού του Athletiko.gr στο YouTube .

Τον τηλεμαραθώνιο παρουσίασαν η Έλενα Παπαβασιλείου και ο Μιχάλης Τσόχος.

