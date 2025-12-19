Stranger Things: Οι υπαινιγμοί των Duffer Brothers για το μέλλον του Steve στον Jimmy Fallon – Video (Προσοχή – Spoiler)

Οι δημιουργοί του Stranger Things, Duffer Brothers εμφανίστηκαν στον Jimmy Fallon και ρωτήθηκαν για τις εξελίξεις της σειράς που τελειώνει σε λίγες μέρες.

Και η εμφάνισή τους προκάλεσε χαμό στους fan της σειράς, καθώς άφησαν «υπαινιγμούς» για τη μοίρα του Steve Harrington, θέμα που συζητείται εδώ και πολύ καιρό.

Οι Matt και Ross Duffer χρησιμοποίησαν φιγούρες Funko Pop, «δείχνοντας» την τύχη των ηρώων τους.

Τα αδέλφια ξεκίνησαν «εξορίζοντας» την Barb (την οποία υποδυόταν η Shannon Purser στη σειρά), που σκοτώθηκε στην 1η σεζόν, ρίχνοντάς τη στο πάτωμα του στούντιο.

«Τι κάνει εδώ η Barb, φίλε;» ρώτησε ο Ross, με τον Matt να παραδέχεται: «Ξέρω. Νιώθω άσχημα».

Στη συνέχεια άρχισαν να χωρίζουν τους χαρακτήρες σε διαφορετικές ομάδες: η Max (Sadie Sink) ηγούνταν της ομάδας των “εκλεκτών παιδιών” του Vecna (Jamie Campbell Bower), όπως ο Delightful Derek (Jake Connelly) και η Holly (Nell Fisher).

Παράλληλα, ο Henry (επίσης ο Bower) και η Joyce (Winona Ryder) τοποθετήθηκαν δίπλα-δίπλα, με τον Will (Noah Schnapp) να στέκεται πάνω στο κεφάλι του Henry και τη μορφή του Vecna πάνω από τον Will.

Οι Duffer συνέχισαν τις «μετακινήσεις» βάζοντας την Erica (Priah Ferguson) πάνω σε βάθρο, βυθίζοντας την Eleven (Millie Bobby Brown) στο νερό και τοποθετώντας τον Steve επισφαλώς στην άκρη του γραφείου του Fallon.

«Αυτός είναι ο Steve», είπε ο Matt, προκαλώντας άμεσα ανησυχία στο κοινό που δε θέλει επουδενί να σκοτωθεί ένας από τους αγαπημένους του ήρωες.

«Ουάου!» απάντησε ο Fallon.

Ο Matt υποβάθμισε την ανησυχία, λέγοντας: «Είναι καλά, είναι καλά».

Όμως τότε ο Ross μετακίνησε τον Steve, που υποδύεται ο Joe Keery λίγο πιο κοντά στην άκρη, στέλνοντας τον αγαπημένο «μπέιμπι σίτερ» όλων να πέσει από το γραφείο.

«Ορίστε!» αναφώνησε ο Fallon. «Έτσι τελειώνει το Stranger Things!»

Οι θαυμαστές του Stranger Things ανησυχούν για τις πιθανότητες επιβίωσης του Steve από τότε που η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2016. Αυτοί οι φόβοι εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν οι Duffer αποκάλυψαν ότι ο χαρακτήρας παραλίγο να «κοπεί» ήδη από την 1η σεζόν.

