Τα Μέσα Ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ γίνονται… πυρηνικά

Σχέδια συγχώνευσης με εταιρεία ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας σύντηξης, την TAE Technologies, ανακοίνωσε η εισηγμένη στην Κεφαλαιαγορά Trump Media & Technology Group, σε μια συμφωνία από την οποία θα προκύψει μια νέα εταιρεία αξίας έξι δισ. δολαρίων.

Με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της, η TMTG έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,9 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χαμηλότερο επίπεδο των 52 εβδομάδων ή κοντά σε αυτό, αναφέρει το Mediapost με αφορμή την είδηση της συγχώνευσης.

Είναι η δεύτερη συγχώνευση από τότε που ξεκίνησε ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει το δίκτυο Truth Social μεταξύ των κύριων περιουσιακών της στοιχείων.

Τον Φεβρουάριο, μετά την ορκωμοσία του Τραμπ ως προέδρου, η εταιρεία υπέβαλε σχέδια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση «συγχωνεύσεων και εξαγορών σε διαφορετικούς κλάδους».

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι η οριστική συμφωνία συγχώνευσης θα δημιουργήσει την πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία παραγωγής ενέργειας από πυρηνική σύντηξη.

«Η πυρηνική σύντηξη θα είναι η πιο δραματική καινοτομία στον τομέα της ενέργειας από την έναρξη της εμπορικής πυρηνικής ενέργειας τη δεκαετία του 1950 — μια καινοτομία που θα μειώσει τις τιμές ενέργειας, θα ενισχύσει την προσφορά, θα διασφαλίσει την υπεροχή της Αμερικής στην τεχνητή νοημοσύνη, θα αναζωογονήσει την παραγωγική μας βάση και θα ενισχύσει την εθνική άμυνα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TMTG, Ντέβιν Νούνες, μεταδίδουν αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Διαβάστε επίσης

Τα «δυνατά χαρτιά» του Alpha κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις τηλεθέασης την Τετάρτη (17/12)

Ιβάν Σαββίδης στους εργαζόμενους του OPEN: Δεν πουλάω – Δεν τα έχω πει ακόμη όλα στην Ελλάδα

Ο Μιχάλης Σεβαστέρης διακωμωδεί Φραπέ και εξεταστική για τη σιωπή και τη Φεράρι (Video)